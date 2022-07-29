29 Июля 2022 19:19

Минэкологии предоставит первые результаты разработки платформы Kaznedra до сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разработка единой платформы Kaznedra позволит полностью автоматизировать все процессы. Этот ресурс объединит все информационные системы в сфере недропользования. Первые результаты проделанной работы Министерство экологии предоставит не позднее первого сентября. Об этом заявил глава ведомства Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы все-таки делаем упор на цифровизацию геолого-физической информации и открытия свободного доступа к этой информации. С 2019 года были проведены тендерные процедуры, определен подрядчик по разработке Национального банка данных минеральных ресурсов РК. Заказчиком информационной системы выступила наша национальная геологоразведочная компания «Казгеология». Подрядчиком определена компания «Транстелеком». Национальный банк предполагал разработку восьми компонентов и 21 бизнес-процесса в сфере недропользования. Оцифровка геологической информации планомерно продолжается. Ею занимается наш республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ». На сегодня уже оцифровано 142 тыс. вторичной геологической информации. Эта работа продолжается», - пояснил министр экологии в эфире программы «3 вопроса».

Что касается доступности и открытости геологической информации, по словам главы ведомства, эта работа будет продолжена в рамках совместного проекта с Министерством цифровизации.

«Единая платформа будет называться Kaznedra. Понятное дело, что основой этой системы будет наша геологическая информация. В дальнейшем будут добавляться другие информсистемы, которые так или иначе связаны с вопросами недропользования. Это будет информационная система Министерства энергетики, Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В целом мы придем к полностью автоматизированным процессам. К примеру, недропользователей заинтересовал какой-то участок или тот или иной вид полезного ископаемого. Он заходит на интерактивную карту. По географическому признаку будет каталог, где он сможет выбрать полезное ископаемое. На карте будет отображаться, где какие месторождения имеются, свободны ли они», - отметил Сериккали Брекешев.

По его словам, система будет предусматривать получение отчетности, лицензионно-контрактные условия. Первые результаты ведомство предоставит не позднее первого сентября.

«Уже 22 июля Министерство энергетики провело свой очередной аукцион. Следующий аукцион планируется провести до конца года. Аукцион пройдет в рамках этой информсистемы с получением доступной геологической информации. Мы считаем, что эта информационная система предоставит онлайн-доступ к геологической информации. Инвестор будет иметь доступ к геологической информации. Он будет знать всю информацию по тому или иному участку. Это послужит основой для его инвестиционных решений», - считает глава ведомства.

Кроме этого, для привлечения инвестиции и оказания комплексной поддержки инвесторам по поручению Главы государства создана Национальная геологическая служба. Также будет создан аналитический центр, закуплено программное обеспечение, которое позволит по новым технологиям провести анализ и переинтерпретацию всей имеющейся геолого-физической информации.

«Мы думаем, что анализ той информации, которую имеем, позволит выявить около100 перспективных участков для последующей передачи этих участков недропользователям. Национальная геологическая служба также будет заниматься созданием геологической инфраструктуры. Планируем построить два кернохранилища. Объем хранения крена составит около одного млн погонных метров. Это будет серьезное современное кернохранилище. Для фондовых материалов будет построено фондовое хранилище», - добавил министр экологии Сериккали Брекешев.









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