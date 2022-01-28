Минэкологии предложило реорганизовать «Казводхоз» в акционерное общество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Минэкологии предложили реорганизовать «Казводхоз» в акционерное общество. Такое предложение на площадке СЦК озвучил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, для улучшения ситуации в водной отрасли необходимо принять дополнительные меры. Первое – для усиления позиции Казахстана в переговорных процессах и выработки решений по особо важным вопросам межгосударственных отношений предлагается создать водный совет под руководством Премьер-Министра РК. Второе - усиление Комитета по водным ресурсам и его бассейновых инспекций. К сожалению, существующее управление по водным ресурсам направлено, в первую очередь, на реализацию проекта по реконструкции и строительству водохозяйственных сооружений. Такие вопросы, как учет водных ресурсов, водосбережение, анализ и прогноз развития ситуации остаются без должного внимания», - пояснил вице-министр экологии.

Серик Кожаниязов отметил, что бассейновые инспекции - это основа государственного управления водными ресурсами. Однако, по словам спикера. учитывая высокую нагрузку на инспектора, в настоящее время бассейновые инспекции не имеют возможности в полной мере исполнять возложенные функции.

«Сегодня один сотрудник бассейновой инспекции обслуживает 41 тыс. кв. км территории, где расположены 93 сельских населенных пункта, 48 водохранилищ, 70 рек, 55 тысяч га орошаемых земель. И эта нагрузка приходится на одного инспектора. Оставляет желать лучшего уровень материально-технического обеспечения бассейновых инспекций. Третье, что предлагаем реализовать - реорганизация РГП «Казводхоз» в акционерное общество с передачей ему функций заказчика по строительству и реконструкции водохозяйственной инфраструктуры. Реорганизация позволит расширить сферу деятельности и реализовать различные проекты, которые в настоящий момент не покрывается бюджетными инвестициями: автоматизация, водоучет и другие. Реорганизация позволит снизить нагрузку на государственный бюджет», - отметил вице-министр экологии.

По словам спикера, также предлагается повышение роли науки в управлении водными ресурсами и кадрового потенциала специалистов посредством усиления Казахского научного института водного хозяйства с открытием при нем информационно-аналитического центра и создания специализированного института водных ресурсов и водного хозяйства.