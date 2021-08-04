Минэкологии предлагает ввести лишение свободы до 5 лет за жестокое обращение с животными – Данияр Тургамбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях отмечал, что наша страна лидирует в мировом экологическом антирейтинге.

«Правительству совместно с гражданским сектором предстоит также разработать законопроект «О защите животных». Отношение к животным является мерилом цивилизованности любого государства, а у нас с этим далеко не все в порядке», – сказал Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

В исполнение поручения Президента, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, совместно с общественными организациями, был разработан проект Закона «Об ответственном обращении с животными».

О целях и содержании разработанного документа в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев.

– Чем вызвана необходимость разработки проекта закона об ответственном обращении с животными?

– За последнее время мы все стали свидетелями вопиющих фактов очень жестокого обращения с животными. Поэтому, назрела необходимость создания отдельного законопроекта.

В этой связи, в рамках Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года № 413 (пункт 99), Правительству поручено совместно с гражданским сектором разработать проект Закона о защите животных.

– На что направлен законопроект?

– Документ направлен на: правовое регулирование обращения с животными; гуманное отношение к животным, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей; отношение к ним, как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль; установление общих и специальных требований при обращении с животными; защиту животных от жестокого обращения, страдания и гибели. Также среди целей законопроекта: недопущение жестокого умерщвления животных; укрепление нравственности и гуманности общества; обеспечение безопасности, открытости информации в области регулирования численности бродячих животных, иных прав и законных интересов граждан.

– Сохраняется ли позиция Министерства по поводу введения уголовной ответственности за жестокое обращение с животными? Каким может быть, по-Вашему, максимальное наказание за такого рода правонарушения?

– За жестокое обращение с животными, в зависимости от градации, Министерством предусматриваются, как штрафы, так и ужесточение уголовного законодательства, вплоть до лишения свободы. Так, в Уголовном кодексе статьей 316 за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП , либо лишение свободы от двух до пяти лет.

Однако члены Межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре, при рассмотрении статьи 316 Уголовного кодекса РК по ужесточению наказания за жестокое обращение с животными, пришли к выводу что данные поправки требуют всесторонней проработки.

В связи с чем, ими предложено рассмотреть данные нормы в рамках проводимой Генеральной прокуратурой работы по оптимизации уголовного законодательства, с одновременной коррекцией уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов.

– О необходимости принятия такого закона в Казахстане говорят уже давно. В чем причина задержки внесения законопроекта в Парламент?

– Учитывая, что законопроект является новым, и был разработан совместно с гражданским сектором, необходимо было провести все соответствующие согласования не только с центральными государственными органами, но также с акиматами областей, получить положительные заключения всех необходимых антикоррупционных, научных, экономических, лингвистических и общественных экспертиз. Поэтому, работа несколько затянулась.

– Потребует ли реализация Закона расходов республиканского или местных бюджетов?

– Да, расходы потребуются. Законопроектом предлагается наделить местные исполнительные органы функцией по строительству государственных приютов для бездомных собак и кошек и их дальнейшему содержанию, то есть, сюда входит отлов бродячих собак и кошек, их стерилизация, кормление и содержание. Кроме того, в целях учета численности собак и кошек, предлагается ввести норму по их обязательному чипированию за счет республиканского бюджета.

– Спасибо за беседу.