4 Мая 2022 12:15

Минэкологии предлагает остановить нефтедобычу близ месторождения подземных вод Кокжиде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В районе месторождения Кокжиде выявлены факты загрязнения подземных вод нефтепродуктами. В связи с этим, определены запасы подземных вод и границы месторождения. Об этом сообщил глава Минэкологии Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным вопросом, требующим внимания, является загрязнение нефтепродуктами крупного месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области. Месторождение является уникальным в западном регионе, и потенциал его можно использовать для обеспечения водой населения Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей, испытывающих дефицит в качественной питьевой воде», - сказал Сериккали Брекешев в ходе заседания Правительства.

По словам министра, в пределах границ месторождения Кокжиде 8 недропользователей ведут работы по разведке и добыче углеводородного сырья.

«Необходимо отметить, что в разное время государственными органами и местным исполнительным органом были выявлены факты загрязнения подземных вод нефтепродуктами в районе месторождения Кокжиде. В этой связи были проведены работы по доразведке месторождения Кокжиде. Были утверждены запасы подземных вод в количестве 173,4 тыс. кубометров в сутки и определены границы месторождения Кокжиде. Были отобраны пробы и анализы по скважинам ведомственной сети недропользователей, которые показали наличие примесей, но в то же время превышения предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам не выявлено», - сообщил он.

Глава Минэкологии обратился с просьбой поручить Министерству энергетики совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов в целях предотвращения загрязнения подземных вод принять меры по поэтапной остановке деятельности недропользователей в пределах границ месторождения, а акимату Актюбинской области усилить мониторинг подземных вод.

Ранее в Минэкологии сообщили, что при нынешнем уровне добычи запасы разрабатываемых месторождений будут истощены в ближайшей перспективе.