Минэкологии опровергло информацию о снижении производства рыбной продукции в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опровергло информацию о снижении объемов производства рыбной продукции в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ряде новостных интернет-ресурсов активно распространяется недостоверная информация о снижении якобы в 2 раза объемов производства рыбы в 2021 году. Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК официально опровергает данную информацию как несоответствующую действительности. Так, согласно официальному статистическому отчету, опубликованному на сайте Национального бюро по статистике АСПиР РК, за январь-ноябрь 2020 года в стране произведено 11,6 тысяч тонн приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и её заменителей. За аналогичный период текущего года данный показатель составил 12,3 тысяч тонн или на 13,7 % больше», - заявили в пресс-службе ведомства.

При этом, согласно методологии Национального бюро по статистике АСПиР РК по подсчету баланса ресурсов использования рыбы, в данный показатель не входят предприятия численностью менее 100 человек, в то время как в рыбной отрасли основная доля приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют отчетность поквартально, соответственно в показателе за 2021 год, размещенном на сайте, не учтен объём производства предприятий за 4 квартал текущего года.

Кроме того, показатель 12,3 тысяч тонн является не итоговым (за 11 месяцев 2021 года), и с учетом работы перерабатывающих предприятий в декабре, годовой показатель возрастет.

«Таким образом, очевидно, что эти данные, наоборот, свидетельствуют о росте объемов производства рыбной продукции в 2021 году по сравнению с 2020 годом. По республике за 11 месяцев 2020 года вылов рыбы составил 45,3 тысяч тонн, в то время как за аналогичный период текущего года выловлено 48,6 тысяч тонн, то есть рост составляет 7,3 % к уровню предыдущего года. В целом по республике объем производства рыбы, ракообразных и моллюсков переработанных и консервированных за январь-октябрь месяцы 2021 года составил 87,1 тыс. тонн рыбы. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объемы производства выросли на 10 % или на 8,8 тыс. тонн. Точкой роста развития рыбной отрасли является рыбоводство. Поэтому постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2021 года № 208 утверждена Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. Основным индикатором Программы является увеличение объемов выращенной рыбы до 270 тысяч тонн в год к 2030 году.

В 2021 году объем выращенной рыбы составил 13,1 тыс. тонн рыбы, что на 31% выше, чем в 2020 году (9,0 тыс. тонн). В текущем году приняты ряд законодательных инициатив, исключающие различные административные барьеры, упрощающие процедуры, расширяющие возможности субъектов рынка и снижающие их расходы на производство рыбы», - отметили в ведомстве.