Минэкологии очистило 10 полигонов нефтяных отходов в Мангыстауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 полигонов нефтяных отходов были полностью очищены в Мангистауской области. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter, передает МИА «Казинформ».

«Эта экологически важная мера была реализована в рамках меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между министерством и АО «НК «КазМунайГаз». Надо отметить, что земли, загрязненные нефтяными отходами еще с периода Советского союза, здесь достигли 47 гектаров. Компания на сегодня очистила 6 гектаров, это 350 тысяч тонн почвы», - написал министр.

«Теперь данная территория находится в ведении органов государственного контроля. «КазМунайГаз» планирует до 2024 года восстановить все поврежденные нефтью земли. Мангистауская область является одним из регионов страны, где остро стоят вопросы экологии и охраны окружающей среды. Поэтому министерство продолжит тесную работу с местным населением, повышая ответственность природопользователей», - добавил Магзум Мирзагалиев в Twitter .