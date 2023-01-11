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Минэкологии нужно обеспечить качественное исполнение поручений Президента - Роман Скляр

11 Января 2023, 17:31
Минэкологии нужно обеспечить качественное исполнение поручений Президента - Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерству экологии и природных ресурсов необходимо обеспечить качественное исполнение поручений Главы государства, в том числе в части разработки нового Водного кодекса, цифровизации водной отрасли. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях глубокой декарбонизации экономики страны Правительством разработан проект стратегии углеродной нейтральности до 2060 года. Но, уважаемые коллеги, Зульфия Булатовна (министр экологии - прим.), необходимо планомерно выполнять поставленные задачи, учитывая экономические реалии нашей страны. Кроме того, необходимо своевременно завершить начатые работы по ликвидации исторических загрязнений, в частности, хвостохранилища «Кошкар-Ата». В связи с этим, поручаю министерству, совместно с акиматом Мангистауской области ускорить работу по утилизации», - сказал Роман Скляр в ходе расширенного заседания коллегии Минэкологии.

Немаловажным вопросом, по словам первого вице-премьера, остается формирование экологической культуры среди населения. По словам Романа Скляра, нужно активизировать работу с НПО и усилить взаимодействие с заинтересованными сторонами.

«Другим аспектом работы является осуществление водной политики. Климатические изменения и изменения в водопользовании в сопредельных государствах требуют усиления водной дипломатии и повышения продуктивности использования водных ресурсов. Необходимо активизировать согласование с узбекской стороной открытых пунктов проекта межправительственного соглашения о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Это очень важный аспект вашей работы», - обратился к министру Роман Скляр.

«Известны проблемы изношенности водохозяйственной инфраструктуры, низкого уровня автоматизации и отсутствия научного сопровождения и, к большому сожалению, дефицита квалифицированных кадров», - добавил первый вице-премьер.

По словам Романа Скляра, Министерству экологии необходимо обеспечить качественное и своевременное исполнение поручений Главы государства, в том числе в части разработки нового Водного кодекса, цифровизации водной отрасли и активизации переговорных процессов.

«Особо необходимо уделить внимание повышению продуктивности использования водных ресурсов, а также обеспечить успешное прохождение паводкового и вегетационного периодов», - сказал Роман Скляр.


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