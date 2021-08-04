Минэкологии: Информация о сокращении площадей лесов в Казахстане - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях была распространена информация «об исчезновении лесов в Казахстане». В этой связи Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии поясняет следующее, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Казахстан является малолесной страной. В настоящее время площадь лесного фонда (совокупность всех лесов и земель для ведения лесного хозяйства) составляет 30,4 млн. га, из них 13,3 млн. га покрыты лесом (11 % территории страны), показатель лесистости составляет 4,9%.

Леса в Казахстане располагаются неравномерно. Типы лесной растительности обуславливаются разнообразием природных зон. В пустынной зоне произрастают саксауловые леса. Основная часть горных лесов представлена темнохвойными насаждениями Алтая, Джунгарского и Заилийского Алатау. В равнинной части степной и лесостепной зон произрастают березово-осиновые колочные леса, островные сосновые боры, ленточные боры Прииртышья.

Саксауловые леса составляют 50,5% от всей площади, покрытых лесом, хвойные насаждения - 13,5%, мягколиственные насаждения - 11,7%.

В 2000 году площадь лесного фонда составляла 26,5 млн. га, из них 11,4 млн. га - покрыты лесом, лесистость - 4,1%. В 2015 году эти показатели составляли 29,3 млн. га, 12,6 млн. га и 4,6% соответственно.

В 2020 году площадь, покрытая лесом, увеличилась на 1,6 млн. га и составила 13,1 млн. га.

Тем самым, информация о том, что 2001-2020 годы страна потеряла 60,1 тыс. га лесного покрова, не подтверждается. Наоборот, в целом наблюдается тенденция к увеличению лесных массивов. Об этом свидетельствуют данные о состоянии лесного фонда в регионах.

Так, в Восточно-Казахстанской области сегодня площадь лесного фонда составляет 3,8 млн. га, из которых 2 млн. га покрыты лесом. По сравнению с 2001 годом эти показатели увеличились на 349,3 тыс. га и 252,2 тыс. га соответственно.

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях площади лесных фондов увеличились с 2001 года на 621,1 тыс. га, покрытых лесом - на 54,8 тыс. га. Сегодня эти показатели по двум областям составляют 1,8 млн. га и 815 тыс. га соответственно.

Лесной фонд Акмолинской области сегодня занимает площадь более 1 млн. га, из них покрыты лесом 384,8 тыс. га. Рост показателей составил 251,3 тыс. га и 66,4 тыс. га соответственно.

В настоящее время в Алматинской области площадь лесного фонда составляет 5411,5 тыс.га из которых 2005,9 тыс.га покрыты лесом. Рост показателей составляет 556,9 тыс.га и 211,5 тыс.га соответственно.

На основании вышеизложенного Комитет сообщает, что распространенная в сети информация не соответствует действительности.