Минэкологии и МВД объединили усилия по борьбе с браконьерством на водоемах Балхаш-Алакольского бассейна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях профилактики и усиления борьбы с браконьерством на водоемах Балхаш-Алакольского бассейна, между министрами экологии, геологии и природных ресурсов и внутренних дел подписан план и совместный приказ по проведению оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с браконьерством на водоемах Балхаш-Алакольского бассейна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Создана Рабочая группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата и структурных подразделений вышеназванных министерств.



Первое заседание было проведено с участием представителей средств массовой информации республиканского и областного значения.

Кроме того, с целью освещения начала мероприятий в популярных социальных сетях, на совещании были приглашены представители антикоррупционного центра «Адалдық алаңы» по Алматинской области, волонтеры группы «Мастер лодок», республиканской ассоциации рыбных хозяйств-БД по Алматинской области, руководство Федерации спортивного рыболовства РК, а также администраторы сайта «Охотники КЗ».

Информация о ходе и результатах проводимой работы будет освещаться в средствах массовой информации и через интернет-ресурсы.

В городе Капшагае проведено первое заседание Рабочей группы, где были намечены основные направления деятельности созданных совместных мобильных групп.