РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 18 Май 2021 | GMT +6

    Минэкологии и МВД объединили усилия по борьбе с браконьерством на водоемах Балхаш-Алакольского бассейна

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях профилактики и усиления борьбы с браконьерством на водоемах Балхаш-Алакольского бассейна, между министрами экологии, геологии и природных ресурсов и внутренних дел подписан план и совместный приказ по проведению оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с браконьерством на водоемах Балхаш-Алакольского бассейна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Создана Рабочая группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата и структурных подразделений вышеназванных министерств.

    В городе Капшагае проведено первое заседание Рабочей группы, где были намечены основные направления деятельности созданных совместных мобильных групп.

    Первое заседание было проведено с участием представителей средств массовой информации республиканского и областного значения.
    Кроме того, с целью освещения начала мероприятий в популярных социальных сетях, на совещании были приглашены представители антикоррупционного центра «Адалдық алаңы» по Алматинской области, волонтеры группы «Мастер лодок», республиканской ассоциации рыбных хозяйств-БД по Алматинской области, руководство Федерации спортивного рыболовства РК, а также администраторы сайта «Охотники КЗ».
    Информация о ходе и результатах проводимой работы будет освещаться в средствах массовой информации и через интернет-ресурсы.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Экология Алматинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!