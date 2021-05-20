Минэкологии и министерство цифрового развития реализуют совместные цифровые проекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минэкологии и министерство цифрового развития намерены активизировать сотрудничество в сфере реализации цифровых проектов. Договоренность достигнута в ходе встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

Минэкологии презентовало ряд цифровых проектов. В их числе, Национальный банк данных минеральных ресурсов, который призван обеспечить доступность к геологическим данным по месторождениям с любой точки земного шара в онлайн-режиме с помощью нескольких простых шагов.

«Главный принцип данной системы заключается в использовании концепции «paper free», то есть отсутствие необходимости предоставления документов в бумажном виде. Благодаря цифровизации, были исключены такие процессы, как ознакомление с фондовой информацией, подача заявки, подписание соглашения, копирование и получение копий геологической информации, которые могли занять от одного до шести месяцев», - говорится в сообщении.

По словам экспертов, основным эффектом будет являться рост инвестиций в отрасль путем обеспечения прозрачности процессов нового Кодекса «О недрах и недропользовании».

Кроме того, для участников совещания была презентована Концепция цифровизации и автоматизации всей экологической отрасли страны, а также интеграции с информационными системами других государственных органов. Был представлен разработанный в рамках финансирования ОБСЕ Единый экологический портал с модулями по общественным слушаниям и автоматизированной системой мониторинга.

Также были продемонстрированы новые возможности проведения аукционов по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных хозяйств в электронном формате.

Вместе с тем, были показаны результаты по цифровизации деятельности инспекторов РГП «Охотзоопром», представлена информация о предстоящих планах по цифровизации оросительной системы РГП «Казводхоз» на основе «цифровых двойников» каналов, направленных на организацию оперативного и прозрачного учета воды.

Со своей стороны, министерство цифрового развития продемонстрировало возможности космического мониторинга на основе дистанционного зондирования Земли в отраслях экологии, лесного хозяйства и водных ресурсов.

«Ведомства планируют проработать создание информационной системы мониторинга рыб и других водных животных. Ожидается, что внедрение данной системы снизит теневой оборот рыбной продукции и обеспечит поступление в бюджет порядка 40 млрд тенге», - отметили в пресс-службе.