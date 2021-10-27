Минэкологии: $650 млрд необходимо инвестировать для достижения углеродной нейтральности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для достижения углеродной нейтральности необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка 650 млрд. долл. США. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расчеты показали, что для достижения углеродной нейтральности в течение 40 лет необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка 650 млрд. долл. США», - сказал Сериккали Брекешев.

Министр также назвал сектора, требующие наибольший объем инвестиций за 40 лет – это производство электро- и теплоэнергии 305 млрд. долларов, транспорт в 167 млрд. долларов, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность 65 млрд. долларов, ЖКХ 57 млрд. долларов, сельское хозяйство 49 млрд. долларов.

«Вместе с этим, по оценкам модели инвестиций в сектор добычи угля, нефти и газа будут сокращаться, ввиду снижения спроса на эти ресурсы в долгосрочной перспективе. Например, уже сейчас Правительством ведется работа по привлечению инвестиций в сектор ВИЭ. Одним из таких является инвестиционное сотрудничество с ОАЭ по реализации крупных проектов ВИЭ в Казахстане, направленных на сокращение выбросов СО2», - заключил Сериккали Брекешев.