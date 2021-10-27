РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:40, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Минэкологии: $650 млрд необходимо инвестировать для достижения углеродной нейтральности

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для достижения углеродной нейтральности необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка 650 млрд. долл. США. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расчеты показали, что для достижения углеродной нейтральности в течение 40 лет необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка 650 млрд. долл. США», - сказал Сериккали Брекешев.

    Министр также назвал сектора, требующие наибольший объем инвестиций за 40 лет – это производство электро- и теплоэнергии 305 млрд. долларов, транспорт в 167 млрд. долларов, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность 65 млрд. долларов, ЖКХ 57 млрд. долларов, сельское хозяйство 49 млрд. долларов.

    «Вместе с этим, по оценкам модели инвестиций в сектор добычи угля, нефти и газа будут сокращаться, ввиду снижения спроса на эти ресурсы в долгосрочной перспективе. Например, уже сейчас Правительством ведется работа по привлечению инвестиций в сектор ВИЭ. Одним из таких является инвестиционное сотрудничество с ОАЭ по реализации крупных проектов ВИЭ в Казахстане, направленных на сокращение выбросов СО2», - заключил Сериккали Брекешев.


    Теги:
    Экология Минэкологии Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!