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Миллионы тенге бюджетных средств пытались присвоить школьные бухгалтеры в Семее

28 Февраля 2020 13:27
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Миллионы тенге бюджетных средств пытались присвоить школьные бухгалтеры в Семее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3,5 млн тенге пыталась присвоить школьный бухгалтер в Семее. За это женщину осудили на два года лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено уголовное дело в отношении главного бухгалтера КГУ «Средняя общеобразовательная школа 49» города Семей Жунусовой», - сообщил на брифинге в Антикоррупционной службе следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.

По его словам, женщина подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 3,5 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет в период 2018-2019 годы.

«24 февраля 2020 года приговором суда № 2 г. Семей Жунусова осуждена на два года лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, в государственных организациях, и субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества», - отметил К. Баржаксынов.

Аналогичный случай произошел и в другой школе Семея.

«Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено уголовное дело в отношении главного бухгалтера КГУ «Средняя общеобразовательная школа 27» города Семей Абдувалиевой. Она подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 3,2 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет», - дополнительно сообщил спикер.

20 февраля 2020 года приговором суда № 2 г. Семей Абдувалиева осуждена на три года лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, в государственных организациях, и субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Коррупция, Другие государственные органы,
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Азамат Сыздыкбаев

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