Миллионы тенге бюджетных средств пытались присвоить школьные бухгалтеры в Семее
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3,5 млн тенге пыталась присвоить школьный бухгалтер в Семее. За это женщину осудили на два года лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено уголовное дело в отношении главного бухгалтера КГУ «Средняя общеобразовательная школа 49» города Семей Жунусовой», - сообщил на брифинге в Антикоррупционной службе следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.
По его словам, женщина подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 3,5 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет в период 2018-2019 годы.
«24 февраля 2020 года приговором суда № 2 г. Семей Жунусова осуждена на два года лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, в государственных организациях, и субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества», - отметил К. Баржаксынов.
Аналогичный случай произошел и в другой школе Семея.
«Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено уголовное дело в отношении главного бухгалтера КГУ «Средняя общеобразовательная школа 27» города Семей Абдувалиевой. Она подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 3,2 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет», - дополнительно сообщил спикер.
20 февраля 2020 года приговором суда № 2 г. Семей Абдувалиева осуждена на три года лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, в государственных организациях, и субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества.
- Старинный кортик изъяли у жителя Усть-Каменогорска
- На полтора года тюрьмы осуждены бывшие полицейские в Актюбинской области
- И.о. начальника следственного отдела подозревают в коррупции в Алматы
- В получении крупной взятки подозревают прокурора в Талдыкоргане
- Криминалист осужден за взятку в Акмолинской области
- Глава государства дал Аскару Жумагалиеву ряд конкретных поручений
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана