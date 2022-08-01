1 Августа 2022 21:31

Миллионы на продаже виртуального сахара заработала жительница Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жительница Тараза решила воспользоваться ажиотажем вокруг сахара и заработать на этом денег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в управление полиции Тараза обратились жители области с заявлениями о том, что их обманула неизвестная гражданка и мошенническим путем похитила денежные средства на крупную сумму.

«29 июля во 2 отдел полиции УП города Тараза поступило заявление от жителей областного центра. Они пожаловались на то, что незнакомая гражданка обещала продать им сахар по низкой цене, но, завладев деньгами, перестала выходить на связь», - проинформировали в ведомстве.

Общая сумма ущерба составляет более 2 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Anti-fraud» сотрудники полиции установили и задержали 23-летнюю жительницу Тараза.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество).

Подозреваемая полностью признала свою вину. Устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям», - уточнили в ведомстве.

«Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов. Либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества», - говорится в первой части статьи 190 Уголовного кодекса РК.

Ранее сообщалось, что сотрудники криминальной полиции ДП Алматы задержали интернет-мошенника, который воспользовавшись ситуацией с дефицитом сахара в стране, на сайте Оlx.kz разместил ложное объявление о продаже сахара по низким ценам оптом и в розницу. Преступник, получив предоплату, исчезал. Установлено 15 эпизодов. Задержанный водворен под стражу.