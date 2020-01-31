Миллионы на баяны - мониторинг веб-портала «Единое окно закупок»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Нарушения требований закона «О государственных закупках» и итоги проведенного специального мониторинга обсудили в Таразе на заседании специальной антикоррупционной мониторинговой группы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Жамбылской области.

Как оказалось, государственные учреждения в регионе продолжают нарушать требования закона «О государственных закупках» - при проведении госзакупок необоснованно завышают цены и допускают коррупционные нарушения.

Отмечено, что в 2019 году проведено 89 662 контроля за госзакупками. В результате в департамент поступило 816 заявлений, из них выявлено 377 фактов нарушений. В отношении должностных лиц, допустивших правонарушения, составлено 1 097 административных протоколов, наложено штрафов на сумму 80 млн тенге.

Заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Жамбылской области Равиль Тюлебаев проинформировал, что на сегодняшний день в казахстанской сфере госзакупок по республике задействовано более 18 тысяч заказчиков и свыше 80 тысяч поставщиков. При этом из года в год фиксируется тенденция неуклонного роста объемов государственных закупок.

«Новый формат взаимодействия с Национальной палатой «Атамекен» дал нам доступ к 5-ТОПовым торговым площадкам Казахстана на веб-портале «Единое окно закупок», - рассказал Равиль Тюлебаев. - Данная система позволяет выявлять коррупционные риски уже на стадии планирования. Для предотвращения нерационального использования бюджетных средств с ноября 2019 года начат мониторинг данных этого портала. Камеральным анализом было охвачено порядка 10 тысяч заказчиков и более 130 тысяч пунктов запланированных госзакупок. В числе наиболее распространенных рисков отмечается системный характер по завышению цен, что свидетельствует об искусственном увеличении бюджета заказчика, неэффективном расходовании средств».

Так, в сфере госзакупок Жамбылской области отмечено порядка 600 пунктов с превышением цен, допущенных заказчиком. Наиболее красноречивые примеры озвучил спикер на заседании специальной антикоррупционной мониторинговой группы

«КГУ «Архитектурное бюро» управления архитектуры и градостроительства акимата Жамылской области в 2019 году запланировало закупку трех компьютеров на общую сумму 4 344 000 тенге, то есть один комплект оценивается в 1 448 000 тенге. Ни у кого, наверное, не вызовет сомнений, что цена на компьютер для офисных работ явно завышена. Проведенный анализ показал, что в официальных магазинах, специализирующихся на розничной реализации электроники и техники, цена самой дорогой модели компьютера варьируется от 700 до 800 тысяч тенге. Все мы понимаем, что для дизайнерских работ нужны хорошие программные обеспечения, которые не каждый компьютер потянет. Но всё равно полтора миллиона тенге за один компьютер – это, согласитесь, много. Анализ показал, что мощный компьютер, способный работать с любым программным обеспечением, можно купить за более адекватную сумму. Полагаем, что при приобретении компьютеров Архитектурным бюро цена необоснованно завышена».

Подобная картина наблюдается и в других учреждениях региона.

«Городская поликлиника №9 управления здравоохранения» через госзакуп приобрела автомобиль ЛАДА ВЭСТА за 5 090 000 тенге. Мониторинг показал, что автомобиль запрашиваемого класса «classic» стоит 4 320 000 тенге, согласно данным официального сайте ladaauto.kz - цена завышена более чем на 700 тысяч тенге. Отдел ЖКХ и автомобильных дорог акимата Жуалынского района закупил автомобиль ЛАДА Х РЭЙ за 5 100 000 тенге, такой же автомобиль у официальных дилеров стоит 4 360 000 тенге. Аналогично завышение цен при покупке автомобилей допустили Байзакское учреждение по охране лесов и животного мира управления природных ресурсов и регулирования природопользования, Центральная райбольница Таласского района, отдел образования акимата Жамбылского района, департамент по ЧС Жамбылской области и другие», - рассказал спикер.

По словам заместителя руководителя Антикоррупционной службы по Жамбылской области Равиля Тюлебаева, завышение цен на приобретаемые товары наблюдается также в сфере культуры и образования.

«Школа искусств имени Мукана Толебаева в Кордайском районе объявила лот на приобретение пианино марки ЯМАХА за 1 120 000 тенге, однако анализ показал, что рыночная цена на подобный музыкальный инструмент составляет порядка 400 - 500 тысяч тенге. Баяны приобретал Жамбылский гуманитарный колледж имени Абая и также допустил завышение цен. На покупку 18-ти баянов было выделено 14 848 828 тенге. Из них свыше шести миллионов направили на покупку десяти ученических баянов (607 200 тенге за штуку), однако мониторинг показал, что цена завышена на 200 тысяч тенге, а суммарно завышение цены составило около двух миллионов. Кроме того, за 6 824 400 тенге приобретались два концертных баяна по цене за штуку 3 412 200 тенге. Однако цены на музыкальный инструмент, подходящий под описание в техспецификации, начинаются от 1 500 000 тенге - завышение в два раза».

Кроме того, на 1 миллион тенге завышена цена отопительного котла на газообразном топливе, закупаемого отделом образования Меркенского района, выделившего на эти цели 2 200 000 тенге - завышение более чем в два раза, отметил спикер.

«Это только малая часть примеров, на перечисление всех времени не хватит, - сказал в завершении заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Жамбылской области Равиль Тюлебаев. - Можно предположить, что таким образом недостатки при формировании бюджета приводят к тому, что государство на стадии планирования уже несет убытки. Работа по выявлению причин и условий возникновения коррупционных проявлений в сфере госзакупок, а также по их устранению, будет продолжена на системной основе».

Автор: