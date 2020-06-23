Миллионы бюджетных средств тратит на аренду транспорта СпецЦОН в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области предлагают приобрести транспорт для СпецЦОНа, чтобы сократить миллионные затраты на его аренду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году на аренду транспорта, предназначенного для прохождения экзамена на права по категориям С, С1, Д, Д1 - микроавтобус, автобус, мини-грузовик, грузовой транспорт – из бюджета потратили 21,5 млн тенге. За четыре месяца этого года – уже более 14 млн тенге.

«На балансе СпецЦОНа находятся 13 единиц транспортных средств, из них 4 единицы арендованные. На что тратятся большие бюджетные средства. Рекомендовано направить письмо в НАО «Правительство для граждан» о включении в бюджетную заявку приобретение не имеющихся в наличии автотранспортных средств, что существенно сократит расходы бюджета в будущем», - отметил на брифинге руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин.

Еще одна проблема в работе СпецЦОНа, которую необходимо решить для профилактики бытовой коррупции, – сдача экзаменов по категории BЕ, CE, C1E. Проще говоря, автомобили с прицепами. Сейчас практическая часть экзамена по этим категориям проходит в автошколах, поскольку у СпецЦОНа прицепов нет. В Антикоррупционной службе полагают, что это не только неудобно экзаменующимся, но и создает риск нечестной сдачи «на права».