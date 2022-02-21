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Миллионов лишаются после «звонков из банка» жители СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские активизировали работу по профилактике интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года зарегистрировали более 50 фактов мошенничества.
Наиболее распространенная схема – это «звонок из банка». Лжесотрудник убеждает человека, что на него пытаются оформить кредит. Просит отправить персональные данные, реквизиты банковских карт, SMS-коды, логины и пароли. Таких эпизодов в этом году в Петропавловске было 22.
Несколько дней назад в полицию обратился житель Петропавловска, со счёта которого преступники сняли более двух миллионов тенге. он тоже получил «звонок из банка». По словам потерпевшего, он знал об угрозе интернет-мошенничества, но был занят работой и не разобрался в ситуации. Знала об уловках киберпреступников и другая жительница города. Но после многократных звонков перевела на предложенные счета более трех миллионов тенге.
В качестве инструмента злоумышленники активно используют социальные сети и мобильные приложения. Через сайт бесплатных рекламных объявлений были обмануты 12 человек. Жертвами мошенников стали восемь покупателей автомобилей через сайты и приложения.
Одну из профилактических акций провели как раз среди водителей. Сотрудники батальона патрульной полиции проинформировали городских водителей об опасности сетевых аферистов, раздавали информационные брошюры. Автомобилисты пообещали рассказать своим пожилым родственникам, соседям и знакомым все рекомендации полицейских.
«Интернет-мошенники регулярно применяют новые схемы и сценарии, активно используют приложения и программы удаленного доступа к смартфонам и компьютерам. Аферисты чаще всего действуют из других городов и стран. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества, во-первых, не надо торопиться, во-вторых, обязательно перепроверять все доводы звонящих, обращаясь в call-центры банков», – сказал начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.
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