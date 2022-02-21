+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Миллионов лишаются после «звонков из банка» жители СКО

21 Февраля 2022 23:34
Поделиться:
Миллионов лишаются после «звонков из банка» жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские активизировали работу по профилактике интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Опустошавшего счета казахстанцев хакера задержали в Румынии
Из ОАЭ возвращен мошенник, обманувший казахстанские предприятия на более чем 60 млн тенге Более 250 граждан арестованы по делу о январских событиях в Казахстане 13 майнинговых ферм выявили и отключили в Казахстане

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года зарегистрировали более 50 фактов мошенничества.

Наиболее распространенная схема – это «звонок из банка». Лжесотрудник убеждает человека, что на него пытаются оформить кредит. Просит отправить персональные данные, реквизиты банковских карт, SMS-коды, логины и пароли. Таких эпизодов в этом году в Петропавловске было 22.

Несколько дней назад в полицию обратился житель Петропавловска, со счёта которого преступники сняли более двух миллионов тенге. он тоже получил «звонок из банка». По словам потерпевшего, он знал об угрозе интернет-мошенничества, но был занят работой и не разобрался в ситуации. Знала об уловках киберпреступников и другая жительница города. Но после многократных звонков перевела на предложенные счета более трех миллионов тенге.

В качестве инструмента злоумышленники активно используют социальные сети и мобильные приложения. Через сайт бесплатных рекламных объявлений были обмануты 12 человек. Жертвами мошенников стали восемь покупателей автомобилей через сайты и приложения.

Одну из профилактических акций провели как раз среди водителей. Сотрудники батальона патрульной полиции проинформировали городских водителей об опасности сетевых аферистов, раздавали информационные брошюры. Автомобилисты пообещали рассказать своим пожилым родственникам, соседям и знакомым все рекомендации полицейских.

«Интернет-мошенники регулярно применяют новые схемы и сценарии, активно используют приложения и программы удаленного доступа к смартфонам и компьютерам. Аферисты чаще всего действуют из других городов и стран. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества, во-первых, не надо торопиться, во-вторых, обязательно перепроверять все доводы звонящих, обращаясь в call-центры банков», – сказал начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Мошенничество  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Опустошавшего счета казахстанцев хакера задержали в Румынии
Из ОАЭ возвращен мошенник, обманувший казахстанские предприятия на более чем 60 млн тенге
Более 250 граждан арестованы по делу о январских событиях в Казахстане
13 майнинговых ферм выявили и отключили в Казахстане
Популярное
1 От чего зависит размер пенсии в Казахстане
2 627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
4 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
5 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
6 18-летний казахстанец будет играть в составе участника Лиги Европы
Читайте также
Незаконную криптоферму в бывшем овощехранилище выявили в Петропавловске
Опустошавшего счета казахстанцев хакера задержали в Румынии
От чего зависит размер пенсии в Казахстане
627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
18-летний казахстанец будет играть в составе участника Лиги Европы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив