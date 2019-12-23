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Миллионный ущерб причинили владельцам скота барымтачи в Акмолинской области

23 Декабря 2019 08:15
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Миллионный ущерб причинили владельцам скота барымтачи в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Порядка 13 краж скота совершила задержанная группа скотокрадов в Акмолинской области. Ущерб, причиненный хозяевам, исчисляется миллионами тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Сотрудниками отдела полиции Жаксынского района установлены и задержаны участники преступной группы, занимающейся кражами скота на территории Жаксынского, Жаркаинского и Есильского районов Акмолинской области.

«В состав группы барымтачей вошли 6 человек, все они являются жителями Жаркаинского района, при этом четверо из них непосредственно совершали хищения, а двое затем скупали краденое для дальнейшей реализации мясной продукции», - рассказали в ведомстве.

Как оказалось, кражи подозреваемые совершали с августа текущего года, а скот угоняли из хозяйственных построек. Так, к примеру, задержанные подозреваются в краже породистой лошади жителя одного из сел Жаксынского района. Ущерб, в который сельчанин оценил кражу, составил 1 000 000 тенге.

«Всего в полицию обратились 13 человек, общее число похищенного скота составило 40 голов, в том числе 2 лошади, 4 коровы и 34 головы МРС. Ущерб, причиненный хозяевам, составил от 50 000 до полутора миллионов тенге. Для поимки барымтачей было создано несколько оперативных групп, куда вошли наиболее опытные сотрудники подразделений криминальной полиции и участковые инспекторы. В течение нескольких недель полицейские проводили комплекс необходимых мероприятий, были полностью отработаны территории всех соседних районов акмолинского региона и Костанайской области. Стражи порядка проверили лиц, занимающихся реализацией скота и мясной продукции, не остались без внимания мясные рынки, мясокомбинаты и другие места торговли. На автодорогах области были выставлены дополнительные блокпосты, сотрудниками батальона дорожно – патрульной полиции проводился досмотр автомашин, занимающихся перевозкой скота и мясопродуктов», - рассказали полицейские.

В результате в Жаксынском районе были задержаны все участники преступной группировки.

Сейчас уже установлено, что действовали подозреваемые в ночное время: уводили скот с подворья, а затем перепродавали скупщикам мясной продукции. Полицейские проводят досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража), назначены необходимые следственные мероприятия.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Оксана Матасова

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