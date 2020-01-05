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Миллионный штраф за поджог елки грозит жителю Сарышагана

5 Января 2020 19:16
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Миллионный штраф за поджог елки грозит жителю Сарышагана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь житель Сарышагана поджег главную елку поселка. Теперь ему грозит штраф в размере от 3 до 7 тысяч МРП, передаёт МИА «Казинформ».

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01 января около 06:00 часов утра в дежурную часть Сарышаганского поселкового отделения полиции ОП Актогайского района поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли елку установленного возле дворца культуры поселка Сарышаган.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 31-летний житель поселка, который дал признательные показания в том, что поджег елку ради развлечения.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 часть 2 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

«Согласно санкции данной статьи, подозреваемому грозит штраф в размере от 3 тысяч до 7 тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок. В настоящий момент проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

1 месячный расчетный показатель (МРП) с 1 января 2020 года равен 2 651 тенге.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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