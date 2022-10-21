Миллионный штраф грозит за незаконную добычу ценного рачка жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Двоих жителей Северо-Казахстанской области задержали во время незаконной добычи ценного рачка Artemia salina на озере Минкесер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка изъяли с берега неполный мешок цист, еще два — из багажника автомобиля.

32-летний житель Мамлютского и 28-летний житель Кызылжарского района понесут ответственность по уголовной статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Назначены экспертизы, которые установят размер ущерба, причиненного природе региона.

Полицейские напомнили, что санкция статьи подразумевает наказание от штрафа в размере до 3 000 МРП (более девяти млн тенге) до лишения свободы на срок до 10 лет.

«Практика показывает, что осенью учащаются случаи незаконной добычи Artemia salina. Рачки и их цисты используются в косметической и фармацевтической промышленности, высоко ценятся на «черном рынке». В ходе рейдов полицейские и представители других заинтересованных госорганов держат соленые озера региона под особым присмотром», - добавили в пресс-службе.

В конце сентября полицейские задержали браконьеров, который пытались вывезти 50 мешков ценного рачка.

Фото:azniirkh.vniro.ru