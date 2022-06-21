РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:59, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Миллионный кредит оформила акмолинка на мать-пенсионерку

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области женщина путем обмана оформила онлайн-кредит на свою мать-пенсионерку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в дежурную часть Аккольского РОП поступило заявление от 61-летней жительницы одного из близлежащих сел. Пенсионерка сообщила, что в одном из банков неизвестные оформили на ее имя товарный кредит на сумму 1 млн 289 тыс. тенге.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая. Ею оказалась 32-летняя дочь потерпевшей. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2021 года по март 2022-го дочь потерпевшей неоднократно путем обмана фотографировала мать для оформления на ее имя онлайн- кредитов и использовала удостоверение личности пожилой женщины», - пояснили в ведомстве.

    Как добавили в полиции, о кредите и образовавшейся задолженности пенсионерка узнала от сотрудников банка, который в связи с задолженностью заблокировал карту пенсионерки.

    Следственным отделом районного отдела полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.190 УК РК «Мошенничество».

    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Мошенничество Акмолинская область Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!