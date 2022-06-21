Миллионный кредит оформила акмолинка на мать-пенсионерку

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области женщина путем обмана оформила онлайн-кредит на свою мать-пенсионерку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в дежурную часть Аккольского РОП поступило заявление от 61-летней жительницы одного из близлежащих сел. Пенсионерка сообщила, что в одном из банков неизвестные оформили на ее имя товарный кредит на сумму 1 млн 289 тыс. тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая. Ею оказалась 32-летняя дочь потерпевшей. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2021 года по март 2022-го дочь потерпевшей неоднократно путем обмана фотографировала мать для оформления на ее имя онлайн- кредитов и использовала удостоверение личности пожилой женщины», - пояснили в ведомстве.

Как добавили в полиции, о кредите и образовавшейся задолженности пенсионерка узнала от сотрудников банка, который в связи с задолженностью заблокировал карту пенсионерки.

Следственным отделом районного отдела полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.190 УК РК «Мошенничество».