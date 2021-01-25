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    02:23, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Миллионный кредит оформил на актюбинку мошенник, назвавшись сотрудником банка

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Жительница Актобе лишилась 1,2 миллиона тенге, доверившись мошеннику, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Актюбинской области.

    На территории области активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками банков и пытаются украсть деньги. В большинстве случаев схема проста – они выманивают sms-коды и другую конфиденциальную информацию о счетах и картах.

    С подобным видом мошенничества столкнулась 53-летняя жительница города. С неизвестного мобильного номера звонил незнакомый человек, представившись сотрудником «службы безопасности» банка.

    Злоумышленник уверил, что мошенники пытаются взломать ее счет, и чтобы они не смогли этого сделать, порекомендовал ей просто озвучить код из СМС-сообщения. Получив код мошенник оформил два кредита.

    В общей сложности ущерб составил 1 миллион 250 тысяч тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    «Чтобы избежать плачевных случаев, никому, даже сотруднику банка, нельзя говорить SMS-код и другую персональную информацию касательно личных счетов и карт. Если возникают хотя бы малейшие сомнения ни в коем случае не стоит предпринимать какие-либо действия и не стоит подтверждать операции», - сказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

    Помните, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов. Все необходимые для пресечения хищений сведения у банков имеются.

    Напомним, казахстанцев также предупредили о мошенниках, продающих фальшивую валюту в соцсетях.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
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