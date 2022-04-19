Миллионные субсидии задолжал перевозчику акимат Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Рустамом Журсуновым представитель компании-перевозчика пожаловался на невыплату субсидий. По его словам, задолженность с прошлого года превысила 200 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наурызжан Исмаилов проинформировал, что между компанией «KYZYLZHAR BUSES» и городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог был заключен договор о субсидировании убыточных социально-значимых маршрутов и о возмещении убытков перевозчиков, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан.

Как утверждает представитель компании, с сентября прошлого года перевозчик свои обязательства выполняет. Однако обещанных от акимата субсидий в полном объеме не получает. Задолженность горакимата по выплате субсидий превысила 200 млн тенге.

«Мы приобрели 40 новых автобусов через СПК «Солтустик», в течение семи лет должны выплатить около двух миллиардов тенге. У нас возникла задолженность перед СПК, поскольку мы не получили субсидии. В рамках претензионной работы мы направляли письма в отдел ЖКХ, ни одного ответа не получили. Обращались к прокурору города, было вынесено представление об устранении нарушений. Отдел ЖКХ в договоре субсидирования ссылается на пункт, согласно которому они выплачивают субсидии согласно плану финансирования. Но его нам не раскрывают. Мы получили в этом году один транш, но задолженность все равно остается», - сообщил Н. Исмаилов.

Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области Мирхат Абильмажинов на встрече заявил, что с их стороны все необходимые процедуры проведены. Деньги городскому отделу на выплату субсидий перевели.

«Было совещание с акимом области, было поручение выплатить субсидии. Мы запросили в горакимате все материалы: договоры, расчеты. Сумма субсидий составила около 3 млрд тенге на 20 маршрутов. Выделено 775 млн тенге. Но куда ушли эти деньги, на что их потратили, мы не можем сказать. Мы не имеем отношения к городскому бюджету», - сказал М. Абильмажинов.

Заместитель директора региональной палаты предпринимателей Женис Казиев подтвердил, что проблема действительно есть, вопрос возникает систематически. С этой же проблемой перевозчики обращались в региональную палату предпринимателей в феврале. Тогда даже составили дорожную карту по решению проблем перевозчиков.

Получить комментарии от городского отдела ЖКХ не удалось. На встречу они не пришли. Бизнес-омбудсмен пообещал поднять вопрос о выплате субсидий на встрече с акимом области Кумаром Аксакаловым.

«Надо обсуждать ситуацию. Она очень напоминает ту, что сложилась с «Semey Bus». Там было 140 автобусов в лизинг, у вас – 100. Компания обанкротилась. Вы идете след в след. Нужно разбираться, такими темпами через квартал получите банкрота. Мы поднимем этот вопрос на встрече с акимом области», - подчеркнул Р. Журсунов.