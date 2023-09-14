Миллионные кредиты на бывших коллег оформил шымкентец

Миллионные кредиты на бывших коллег оформил житель Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Аль-Фарабийского района зарегистрировали уголовное дело по статье «Мошенничество» по заявлению местной жительницы. Женщина сообщила, что знакомый, попросив на время мобильник, оформил на ее имя онлайн-кредиты в размере 3,5 млн тенге. А о долге она узнала, когда поступило уведомление о платеже.

Со слов горожанки, они вместе со злоумышленником ранее работали по найму в частном секторе.

Оперативники задержали и доставили в управление полиции 33-летнего подозреваемого. В ходе досудебного расследования установлена причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям. Мужчина злоупотребил доверием еще троих бывших коллег. Используя их смартфоны, аферист взял займы на общую сумму свыше 5 млн тенге.

Следователи отмечают, что число потерпевших ущерб от его мошеннических действий может возрасти. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.