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    05:55, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Миллионные кредиты на бывших коллег оформил шымкентец

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    Миллионные кредиты на бывших коллег оформил житель Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские Аль-Фарабийского района зарегистрировали уголовное дело по статье «Мошенничество» по заявлению местной жительницы. Женщина сообщила, что знакомый, попросив на время мобильник, оформил на ее имя онлайн-кредиты в размере 3,5 млн тенге. А о долге она узнала, когда поступило уведомление о платеже.

    Со слов горожанки, они вместе со злоумышленником ранее работали по найму в частном секторе.

    Оперативники задержали и доставили в управление полиции 33-летнего подозреваемого. В ходе досудебного расследования установлена причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям. Мужчина злоупотребил доверием еще троих бывших коллег. Используя их смартфоны, аферист взял займы на общую сумму свыше 5 млн тенге.

    Следователи отмечают, что число потерпевших ущерб от его мошеннических действий может возрасти. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Криминал Шымкент Правоохранительные органы
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