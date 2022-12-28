Миллионные кредиты: костанайцы продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников

28 Декабря 2022, 13:53

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ -За прошедшие сутки сразу несколько жителей Костанайской области стали жертвами мошенников, поверив им на слово, доверив им свои персональные данные и лишившись денежных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, к 45-летней жительнице Лисаковска через мессенджер WhatsApp предложили помощь в оформлении кредита. Поверив мошенникам она лишилась личных средств в сумме 90 тысяч тенге. Женщина лично перевела средства через терминал.

Другое заявление поступило от жителя областного центра, который поверив псевдосотрудникам одного из банков о том, что на него хотят оформить кредит, передал свои личные данные. Мошенники воспользовавшись этим и оформили на него кредит на 150 тысяч тенге.

«Житель Кушмуруна решил приобрести автомобиль и стал жертвой мошенников, которые попросили предоплату за покупку, которую он скинул через приложение одного из банков в сумме 1 млн 500 тысяч тенге. Также 37-летняя жительница Рудного стала жертвой мошенников, которые оформили на нее кредит в сумме 3 млн 310 тысяч тенге»,- сообщили в департаменте полиции области.

Полицейские в очередной раз предупреждают граждан быть бдительными и не доверять третьим лицам. Менеджеры банков никогда не звонят на сотовые телефоны и не просят данные карт и личных счетов.