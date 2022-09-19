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Миллионные долги накопили за вывоз мусора жители Петропавловска
19 Сентября 2022, 14:05

Миллионные долги накопили за вывоз мусора жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловск обрастает мусором. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства говорят, что ответственность лежит и на жителях в том числе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы госоргана, нелегальные свалки, особенно в частном секторе – дело рук самих горожан. Люди выбрасывают мусор в неотведенных для этого местах. В отдельных районах жители частного сектора отказываются заключать договоры с мусоровывозящими компаниями. Соответственно, мусорные баки на адресах не устанавливают.

«Есть проблема несвоевременной оплаты либо полного игнорирования оплаты за услуги по вывозу твердых бытовых отходов как в частном секторе, так и в благоустроенном. Образовалась просроченная задолженность в размере 28 млн тенге», - сообщили в пресс-службе отдела ЖКХ.

В горакимате напомнили, что за нарушение правил благоустройства грозит административная ответственность. За последние два дня ее понесли 22 петропавловца. Им предстоит заплатить штрафы на общую сумму в 130 тыс. тенге.


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