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Миллионного пассажира поезда Тальго наградили в Астане

Редактор:  
Зифа Хабирова
1 Июня 2023, 15:34
Миллионного пассажира поезда Тальго наградили в Астане Фото: railways.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на поезде Тальго №85/86 сообщением «Шымкент – Астана» совершил поездку миллионный пассажир с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Юбилейным пассажиром стал 10-летний Нурбакыт Агабек. Он с мамой приехал в столицу из Шымкента для участия в соревнованиях по плаванию среди детей с особыми потребностями.

В столичном вокзальном комплексе «юбиляра» торжественно встретили и наградили заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Мұхит Тұрсынбаев и проводники поезда.

Мальчику вручили гаджет IPad марки Apple, беспроводные наушники, корзину фруктов и цветы.

«Это для нас большой сюрприз. Скоро у сына день рождения и тут такие прекрасные подарки. Мы очень благодарны организаторам за такую акцию. «Нам подарили сегодня столько положительных эмоций!» — сказала мама миллионного пассажира Жайна Фазилбекова.


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