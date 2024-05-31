Миллионные нарушения при обустройстве тротуаров и остановок выявили в СКО

В Северо-Казахстанской области аудиторы проверили освоение бюджетных средств, выделенных на обустройство остановочных павильонов и тротуаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ревизионной комиссии, общая сумма установленных аудитом финансовых нарушений превысила 30 млн тенге. Все деньги подлежат восстановлению. Сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 3,2 млн тенге.

В ходе госаудита обнаружились 10 нарушений порядка выполнения процедур и один недостаток в деятельности объекта. В частности, нарушено законодательство о государственных закупках, бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

В результате два материала с признаками административных правонарушений направили в департамент внутреннего государственного аудита.