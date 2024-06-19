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    18:00, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Миллионные хищения выявили прокуроры в детсадах СКО

    детсад
    Фото: акимат Астаны

    В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили грубейшие нарушения прав детей в дошкольных организациях образования. В том числе растрату бюджетных средств, несоблюдение норм санитарных и противопожарных правил, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы надзорного органа, в детском саду в Айыртауском районе выявили хищение бюджетных средств на сумму 11,2 млн тенге. Начато досудебное расследование по уголовной статье, ведутся следственные действия.

    В детских садах Аккайынского, Тайыншинского районов оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин - медсправок о болезни и заявлений от родителей не имелось. В результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере 17 млн тенге.

    Практически во всех детских садах области выявлены системные нарушения требований действующего законодательства в области противопожарной и санитарной безопасности.

    - По актам прокурорского надзора 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и 32 к административной ответственности, возмещены бюджетные средства на сумму 17 млн тенге, нарушения устранены. Всего с начала года органами прокуратуры по линии несовершеннолетних защищены права 15 тыс. детей, к различным видам ответственности привлечено свыше 300 должностных лиц, - добавили в пресс-службе.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Детсады Дети Регионы Образование Прокуратура
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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