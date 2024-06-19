Миллионные хищения выявили прокуроры в детсадах СКО

В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили грубейшие нарушения прав детей в дошкольных организациях образования. В том числе растрату бюджетных средств, несоблюдение норм санитарных и противопожарных правил, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы надзорного органа, в детском саду в Айыртауском районе выявили хищение бюджетных средств на сумму 11,2 млн тенге. Начато досудебное расследование по уголовной статье, ведутся следственные действия.

В детских садах Аккайынского, Тайыншинского районов оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин - медсправок о болезни и заявлений от родителей не имелось. В результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере 17 млн тенге.

Практически во всех детских садах области выявлены системные нарушения требований действующего законодательства в области противопожарной и санитарной безопасности.