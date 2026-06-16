Миллионы за мечту: как детский кастинг обернулся уголовным делом в Алматы

Многие семьи видели в этом проекте шанс исполнить мечту своего ребенка — появиться на большом экране. Однако вместо обещанных премьер и красных дорожек родители получили многомесячные разбирательства и миллионные кредиты. В настоящее время в Алматы продолжается расследование этого резонансного дела. В ситуации разбирался корреспондент агентства Kazinform.

Путь к экрану или дорога в долги

История началась с кастингов, на которые детей завлекали через рекламу с участием известных казахстанских актеров. Организаторы обещали участие в съемках, премьеры в кинотеатрах, красные дорожки и даже поездки на лимузинах.

По словам одной из матерей, при записи на кастинг речи о финансовых вложениях не шло. Однако после успешного прохождения отбора семьям предлагали оплатить обучение и участие в проекте. Стоимость таких программ достигала 1,5 миллиона тенге. Если для бюджета это было дорого, предлагался альтернативный вариант — другой фильм, но уже без участия звезды, что стоило «всего» 890 000 тенге.

— При записи на кастинг не было ни слова о каких-либо финансовых вложениях. Они несколько раз спросили, учился ли где-то ребенок, и, получив отрицательный ответ, радостно сообщили, что это замечательно. Мол, как раз таких «без опыта» они ищут, чтобы обучить всему самим, — написала мать одного из участников кастинга в соцсетях.

Родители детей рассказывают, что поверили обещаниям студии, поскольку кастинги рекламировались как настоящие кинопроекты, а участие известных актеров вызывало доверие.

— Мы подготовились и пришли. Сам кастинг самый обычный: эмоции, сценки, задания. Пока ребенок был в комнате с кастинг-директором, со мной говорил менеджер: вопросы, комплименты, «заговаривание зубов». Потом выходит кастинг-директор, сияющий — и при мне начинает: ваша дочь очень сильная, фактурная, живая мимика, по сравнению с другими — просто вау. Финал: «Ваша дочь кастинг прошла». НО! Оказывается, чтобы «подготовить ее к главной роли», «гарантированно снять в короткометражке с топовым актером» Жаном Байжанбаевым, устроить премьеру, красную дорожку и закрытый показ, я должна заплатить 1 600 000 тенге, — поделилась другая родительница.

Некоторые родители утверждают, что сотрудники студии действовали настойчиво, требуя принять решение немедленно. В ряде случаев сомневающимся семьям тут же помогали оформить кредит для оплаты услуг.

— Мы тоже сходили на этот кастинг. Работают только с физическими лицами и даже помогают оформить кредит. Ответ требуют немедленный, — написал один из родителей.

В итоге люди платили крупные суммы, но обещанные проекты так и не были реализованы, а часть проектов заморозили.

— Jan Production дал нам большие обещания: фильм, известный актер, красная дорожка, большая премьера… Наши дети поверили, готовились, участвовали в съемках. Но результат оказался не тем, который мы ждали. Ни качество, ни обещанные мероприятия не были выполнены. Мы не просим многого. Мы лишь требуем выполнения данных обещаний и открытого, конкретного ответа, — написала в соцсетях одна из родительниц Маржан Алтыбаева.

Позиция актеров

Особое внимание общественности привлекло участие известных актеров в рекламе. Среди них — казахстанский актер Жан Байжанбаев. Ранее актер заявил, что не имеет отношения к организации кастингов. По его словам, он сотрудничал с проектами только как актер, а название компании придумал ее владелец, вдохновившись его творчеством.

— Я не являюсь владельцем этой компании. Я не являюсь совладельцем этой компании. Я не провожу кастинги в этой компании. Я не участвую в кастингах этой компании. Я являюсь актёром, который снимается в этой компании, а также амбассадором, — заявил Жан Байжанбаев.

При этом он признал, что родители могли сталкиваться с вопросом оплаты после кастинга, однако подчеркнул, что не имеет к этому отношения.

— А по поводу того, что родители приходят и потом говорят о стоимости. Возможно, такой факт был. И, возможно, эта женщина, которая пожаловалась, встретилась с менеджером, потому что я знаю от самого владельца, который мне сказал: когда люди приходят в эту компанию, им сразу говорят, что кастинг бесплатный, а участие в проектах — платное, — сообщил он.

Тем не менее, родители детей требуют дать правовую оценку действиям всех лиц, которых они связывают с деятельностью студии. В своих обращениях они упоминают также актеров Даурена Айдаркулова, Берика Айтжанова, Жанну Куанышеву и Куандыка Шакиржанова.

— Требуем дать правовую оценку действиям всех причастных лиц, а также рассмотреть вопрос о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигурантов дела, в том числе лиц, публично связанных с деятельностью Jan Production, — отметила адвокат потерпевших Раушан Омарова.

Что говорят в самой компании

Последняя официальная публикация на странице Jan Production датирована апрелем 2026 года. В ней говорится, что работа над фильмами продолжается, а отснятые материалы находятся на стадии монтажа.

— Друзья, хотим внести ясность. Все фильмы, которые уже были отсняты, находятся в процессе монтажа. Работа не останавливалась ни на день, монтаж продолжается ежедневно. По мере готовности фильмы практически каждый день выходят на нашем YouTube-канале — следите за обновлениями. Также мы уже планируем следующие съемки и постепенно возвращаемся к съемкам. Спасибо за ваше терпение и поддержку — для нас это сейчас очень важно, — говорилось в сообщении.

До своего задержания основатель киностудии Ержан Едгебаев объяснял возникшие проблемы финансовыми трудностями и кассовым разрывом. Он утверждал, что компания намерена завершить все обязательства, а если не получится — вернуть деньги участникам проектов.

Ход расследования

После массовых обращений в полицию было возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3 пункту 3 УК РК — мошенничество в крупном размере. В мае 2026 года дело было передано из управления полиции Бостандыкского района на городской уровень — в департамент полиции Алматы. В настоящее время ведутся следственные действия. Ущерб по делу оценивается в сотни миллионов тенге, а потерпевшими по делу признаны более 100 человек.

Также адвокат потерпевших сообщила, что многие родители, надеясь на карьеру детей в киноиндустрии, оформляли кредиты. После обращений потерпевших и вмешательства полиции некоторым пострадавшим удалось добиться временной приостановки выплат по кредитам до декабря 2026 года без штрафов.

18 мая 2026 года следственный суд Алматы вынес санкцию в отношении руководителя студии Ержана Едгебаева. Ходатайство потерпевшей стороны было удовлетворено: подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.

Окончательную точку в деле и выводы о виновности всех фигурантов поставит суд после завершения расследования.

Напомним, киностудия Jan Production оказалась в центре скандала после того, как родители из разных регионов Казахстана заявили о возможном мошенничестве при организации детских кастингов и сборе денежных средств за участие в кинопроектах.