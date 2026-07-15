Миллионы тонн хранения: как новые овощехранилища повлияли на рынок Казахстана

Нехватка современных овощехранилищ долгое время оставалась одной из причин сезонного дефицита овощей и резких колебаний цен в Казахстане. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, в стране была реализована масштабная программа строительства и модернизации объектов хранения, благодаря которой их мощности удалось довести до расчетной потребности. Как развитие инфраструктуры хранения повлияло на продовольственную безопасность и ситуацию на рынке, разбирался аналитический обозреватель агентства Kazinform.

От дефицита к профициту

Проблема нехватки мощностей для хранения сельхозпродукции особенно остро проявилась в период пандемии коронавируса, когда сбои в международной торговле и логистике поставили под угрозу продовольственную безопасность многих стран.

Зимой 2020–2021 годов стало очевидно, насколько уязвимыми могут оказаться государства, не располагающие достаточными запасами продовольствия и современной инфраструктурой хранения. Пандемия показала: продовольственная независимость означает способность обеспечивать внутренний рынок собственной продукцией, не полагаясь на внешние поставки.

Из-за нехватки и высокой степени износа складской инфраструктуры в Казахстане ежегодно портилось до 40% урожая — около 3,5 млн тонн продукции. При ежегодном производстве свыше 8 млн тонн овощей и картофеля общая вместимость овощехранилищ тогда составляла лишь около 1,7 млн тонн. Это приводило к резким сезонным колебаниям цен, а сельхозпроизводители несли значительные потери.

По поручению Главы государства была запущена масштабная программа по развитию инфраструктуры хранения. После инвентаризации существующих мощностей Правительство утвердило Комплексный план строительства и модернизации овощехранилищ на 2021–2025 годы. Документ предусматривал значительные меры государственной поддержки, включая возмещение существенной части затрат на строительство новых объектов.

За время реализации программы в эксплуатацию введено 132 фруктоовощехранилища общей мощностью 946,4 тыс. тонн, что превысило первоначальные планы. Только в 2025 году вместо предусмотренных 236,3 тыс. тонн было создано 286,7 тыс. тонн новых мощностей, или 121% от планового показателя.

Инфографика: Kazinform

В результате, по данным Министерства сельского хозяйства, сегодня в Казахстане функционируют 942 фруктоовощехранилища общей вместимостью 2,557 млн тонн. Наибольшие мощности сосредоточены в Павлодарской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской и Алматинской областях — регионах, где традиционно выращивается основной объем картофеля, овощей и фруктов.

Инфографика: Kazinform

По оценке Минсельхоза, для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией в межсезонье стране необходимо около 2,5 млн тонн мощностей хранения. Таким образом, существующая инфраструктура уже в целом соответствует расчетной потребности.

Однако достижение расчетного объема хранения еще не означает автоматической стабилизации цен. Для бесперебойного обеспечения рынка важны не только вместимость хранилищ, но и их техническое оснащение, специализация, организация сбыта продукции и логистика поставок. Именно поэтому после завершения масштабной программы строительства вопрос сместился с количества объектов к эффективности их использования и реальному влиянию на рынок.

Поскольку основные целевые показатели действующей программы достигнуты, отдельный комплексный план строительства овощехранилищ до 2030 года разрабатываться не будет. Вместе с тем государственная поддержка инвестиций в отрасль сохранится.

Сегодня аграрии могут получить инвестиционные субсидии в размере от 40% до 50% затрат на строительство объектов хранения в рамках проекта «Строительство, расширение картофельно-овощехранилищ от 1 000 тонн».

Дополнительным механизмом поддержки остается программа тиражирования опыта Северо-Казахстанской области. Через социально-предпринимательские корпорации инвесторам предоставляется льготное финансирование строительства овощехранилищ: кредиты выдаются под 2,5% годовых сроком до 10 лет.

Не все склады одинаковы

Председатель Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Байжан Уалханов также отмечает, что ситуация с хранением овощной продукции в стране заметно улучшилась. Однако, по его словам, оценивать ее исключительно по совокупному объему мощностей было бы слишком упрощенно.

— В прошлом году в Казахстане было произведено почти 3 млн тонн картофеля, а суммарная вместимость хранилищ также приближается к 3 млн тонн. На первый взгляд цифры выглядят идеально. Но если разобраться глубже, становится понятно, что склады различаются по своему оснащению и назначению, — говорит эксперт.

Фото: kazpravda.kz

По его словам, часть современных овощехранилищ ориентирована не на обеспечение рынка свежей продукцией, а на потребности перерабатывающих предприятий, выпускающих картофель фри, чипсы и другую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Поэтому общий объем мощностей не всегда отражает реальные возможности обеспечения внутреннего рынка овощами в межсезонье.

Байжан Уалханов также считает, что даже при достаточном количестве современных хранилищ полностью отказаться от импорта в летние месяцы невозможно — да и экономически нецелесообразно.

— Казахстан расположен сразу в нескольких климатических зонах, а прошлогодний картофель к лету постепенно теряет товарный вид и вкусовые качества. В это время на рынок поступает молодой картофель из южных регионов страны и соседних государств, который пользуется высоким спросом. Поэтому бороться с этим не стоит. Хранение картофеля летом требует охлаждения и газовой среды, а электроэнергия у нас дорогая. В результате себестоимость такой продукции становится очень высокой, — поясняет руководитель Союза картофелеводов и овощеводов.

По мнению отраслевого объединения, следующий этап укрепления продовольственной безопасности связан уже не столько со строительством новых хранилищ, сколько с развитием переработки сельхозпродукции, отечественного семеноводства, а также совершенствованием системы контроля импортно-экспортных потоков.

Как мощности повлияли на цены

Несмотря на то, что потребность страны в мощностях хранения в целом закрыта, полностью устранить сезонные ценовые колебания не удалось. В Министерстве торговли и интеграции Казахстана отмечают, что современные фруктоовощехранилища являются важным элементом продовольственной безопасности, однако сами по себе не способны обеспечить полную ценовую стабильность.

В межсезонье на ситуацию одновременно влияет целый комплекс факторов. Среди них — исчерпание запасов урожая предыдущего года и сокращение предложения до поступления новой продукции, сезонный характер производства, объем урожая, погодные условия, мировая конъюнктура, валютные колебания, а также рост затрат на хранение и транспортировку.

Вместе с тем ввод новых современных хранилищ уже дал ощутимый эффект. Они позволяют сократить потери сельхозпродукции, увеличить сроки ее хранения и обеспечить более равномерное поступление овощей на рынок. В результате снижается давление на цены в межсезонный период.

Таким образом, развитие инфраструктуры хранения стало одним из факторов стабилизации рынка, однако динамика цен по-прежнему зависит от совокупности обстоятельств — объемов урожая, погодных условий, импортных поставок, затрат на логистику и хранения, а также ситуации на мировых рынках.

— Согласно данным Бюро национальной статистики, с начала 2026 года индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 101,9%. При этом темпы роста цен на СЗПТ снизились более чем в четыре раза — до 1,9% против 7,6% за аналогичный период 2025 года, — сообщили в Министерстве торговли и интеграции в ответ на запрос агентства Kazinform.

Что говорят фермеры

Оценки представителей отрасли в целом совпадают с выводами государственных органов: новые овощехранилища существенно изменили ситуацию на рынке, однако полностью решить проблему сезонной волатильности цен они не могут.

Агропредприниматель из Карагандинской области Александр Матвиенко отмечает, что строительство новых овощехранилищ идет высокими темпами, чему во многом способствует государственная поддержка.

— Сегодня строить действительно выгодно. Если объект оснащается холодильным оборудованием, государство субсидирует 50% затрат, без холодильного оборудования — 40%. С 2021 года очень активно строят в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях. Проекты разные — все зависит от возможностей хозяйства. Мы, например, сейчас строим три овощехранилища: два на 6,5 тысячи тонн и одно на 22 тысячи тонн, — рассказывает фермер.

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По его словам, современные хранилища позволяют аграриям существенно повысить рентабельность. Если реализовывать картофель не сразу после уборки, а зимой, доходность может увеличиться на 30–40%, а в отдельные годы — еще больше.

В то же время небольшие хозяйства по-прежнему предпочитают продавать урожай сразу «с поля», не инвестируя в дорогостоящую инфраструктуру.

— Они привыкли работать по одной схеме. Хотя прекрасно понимают, что, сохранив урожай до зимы, могли бы заработать значительно больше, — говорит Александр Матвиенко.

При этом фермер подчеркивает: даже современные овощехранилища сами по себе не способны полностью устранить сезонные колебания цен.

По его словам, важную роль в стабилизации рынка играет механизм форвардного закупа через социально-предпринимательские корпорации. СПК предоставляют льготное финансирование на проведение весенне-полевых работ, а взамен заключают контракты на поставку части будущего урожая по фиксированной цене. Затем аграрии постепенно рассчитываются продукцией, отгружая ее в течение нескольких месяцев, как правило, до мая.

Благодаря этому внутренний рынок обеспечивается отечественными овощами практически до начала лета. После этого все большую роль начинают играть импортные поставки.

— С наступлением тепла продукцию приходится переводить в холодильники, а это дополнительные расходы на электроэнергию. Чтобы окупить хранение, картофель нужно продавать минимум по 200–250 тенге за килограмм. В результате большинство производителей стараются реализовать запасы до июня. Летом объемы отечественного картофеля на рынке заметно сокращаются, и освободившуюся нишу постепенно занимает продукция из Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Кто-то еще продолжает понемногу поставлять картофель из хранилищ, расположенных возле крупных городов, однако этих объемов уже недостаточно, чтобы полностью закрыть внутренний спрос, — объясняет Матвиенко.





Схожую оценку дают и независимые эксперты. По их мнению, расширение мощностей хранения уже оказывает положительное влияние на рынок.

Аграрный аналитик Кирилл Павлов считает, что строительство новых овощехранилищ стало одним из факторов, позволивших сгладить сезонные ценовые колебания по отдельным видам продукции.

— Этой весной по картофелю уже не было такого резкого скачка цен, как в предыдущие годы. Безусловно, свою роль сыграл ввод новых хранилищ. Но не менее важно учитывать изменения в работе торговых сетей. Раньше они часто объясняли преобладание импортной продукции предпочтениями покупателей, однако сейчас ситуация постепенно меняется. Там, где есть возможности для импортозамещения, их необходимо максимально использовать, — отмечает эксперт.

Вместе с тем Павлов подчеркивает, что развитие инфраструктуры хранения не решает всех проблем агропродовольственного рынка.

— Если говорить о картофеле и моркови, ситуация действительно стала заметно лучше. Однако вопросы хранения и логистики скоропортящейся плодоовощной продукции по-прежнему остаются актуальными, — резюмирует эксперт.

Фото: Facebook

Следующий этап развития отрасли

За последние годы Казахстану удалось практически решить проблему дефицита современных мощностей хранения, которая еще несколько лет назад считалась одним из основных рисков для продовольственной безопасности. Однако проведенный анализ показывает, что строительство овощехранилищ стало лишь первым этапом модернизации отрасли.

Следующий вызов связан уже не с наращиванием инфраструктуры, а с повышением эффективности всей производственно-сбытовой цепочки — от семеноводства и выращивания продукции до хранения, переработки, логистики и регулирования рынка. Именно от того, насколько эффективно будут работать эти элементы в комплексе, зависит способность созданной системы обеспечить не только сохранность урожая, но и стабильное предложение отечественной продукции и более предсказуемые цены для потребителей в течение всего года.