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Миллионерами стали 64 казахстанских педагога

18 Ноября 2022, 16:11
Миллионерами стали 64 казахстанских педагога
18 Ноября 2022, 16:11

Миллионерами стали 64 казахстанских педагога

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов наградил 64 лучших педагога страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награждение проводилось по итогам конкурса «Лучший педагог-2022», все победители получили сертификаты на 3 млн тенге.

«Сегодня мы подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший педагог-2022». Это очень важное событие для наших педагогов, потому что это их признание своими же коллегами. В этом году есть несколько особенностей, и первая – если раньше решение об участниках конкурса принимали директора школ, то есть школа выдвигала кандидатов и дальше они уже проходили отбор на уровне отделов образования, то теперь, каждый педагог сам может выдвинуть свою кандидатуру», - сказал в кулуарах мероприятия Асхат Аймагамбетов.

В итоге, по его словам, в этом году зафиксировано рекордное количество участников – 5,5 тысячи педагогов.

Министр поздравил коллег с присвоением звания «Лучший педагог», поблагодарил их за преданность делу и вклад в развитие образования и пожелал им новых успехов и достижений в нелегкой, но благородной профессии.

«Второй момент – благодаря цифровизации, все наши коллеги теперь видят, на каком этапе находятся их заявки, какие баллы они получают и т.д.. Немаловажно и то, что все наши коллеги приехали на республиканский этап, были отобраны 123 самых лучших педагогов, они приехали в столицу и уже здесь показывали свои открытые уроки. По их итогам наши ведущие методисты проголосовали и выбрали лучших из лучших – это 64 педагога», - добавил министр.

В состав Республиканской конкурсной комиссии вошли представители общественных объединений, неправительственных организаций, родительской общественности, журналисты, активные педагоги и др.


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