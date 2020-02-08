Миллион в посылке из Британии обернулся головной болью для костанайки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Прием граждан состоялся в Департаменте полиции Костанайской области. К первому руководителю генералу Бекету Аймагамбетову обратились пять граждан. Среди них - жительница областного центра, которая стала жертвой необычного интернет-мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В октябре прошлого года женщина подружилась в Facebook с жительницей Великобритании, которая, по крайней мере, утверждала об этом. Она рассказала свою жизненную историю: муж умер, он был успешным бизнесменом - миллионером. Сам супруг - уроженец Казахстана, но много лет жил за границей. Женщина рассказала, что после смерти супруга сама тяжело заболела. Теперь ей осталось совсем немного времени для того, чтобы исполнить последнюю волю своего умершего мужа. А его последним желанием было помочь детям из Казахстана. Своих в семье не было. Мужчина завещал раздать миллион долларов в детские дома.

Эта история очень тронула жительницу Костаная, которая решила помочь в благом деле.

В дальнейшей переписке ее интернет-подруга сообщила: для того, чтобы перевести миллион долларов безналичным расчетом, необходимо заплатить серьезную комиссию. Поэтому, для того, чтобы не отнимать деньги у обездоленных детей, предложила переслать сумму бандеролью. Схема была проста: бандероль придет в назначенное место, и надо ее просто забрать.

Действительно, через два дня женщине позвонили с заграничного номера и сообщили, что миллион уже близко. Однако за дальнейшую пересылку необходимо заплатить 800 евро. Через время сообщили, что необходимо еще 5 тыс. долларов для антикоррупционной экспертизы. В результате женщина переслала мошенникам 2,5 миллионов тенге. На третью просьбу о пересылке денег она обратилась в полицию. Но аккаунт в Facebook ее подруга уже заблокировала, и заграничный номер был отключен.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. В настоящее время по делу сделаны запросы в банки, для того чтобы отследить получателя платежа.

- Расследование осложняется тем, что полиции приходится делать запросы в различные банки, в том числе и Western Union - международную платежную систему. По делу работает специальная следственная группа, которая занимается раскрытием таких преступлений. В прошлом году было раскрыто 77 интернет-мошенничеств, - отметил начальник ДП Костанайской области.

В то же время каждый раз полиция сталкивается с тем, что действия мошенников становятся все изощреннее. Но, как правило, все они основаны на одном механизме: доверчивости граждан. Поэтому, отмечает главный полицейский области, необходимо внимательно относиться к просьбам о переводе денег незнакомым людям и сообщении им своих персональных данных.

В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

Только в прошлом году начальник Департамента полиции принял более 500 граждан с различными вопросами. Приемы проводились во фронт-офисах полиции, филиалах партии «Nur Otan».





фото Кенже Конысбай