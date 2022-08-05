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Миллион тенге за приставание в автобусе к несовершеннолетней заплатит житель столицы
5 Августа 2022 01:00

Миллион тенге за приставание в автобусе к несовершеннолетней заплатит житель столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пристававший в автобусе к несовершеннолетней девочке молодой мужчина заплатит 1 млн тенге пострадавшей стороне в качестве компенсации морального вреда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Сарыаркинским районным судом столицы рассмотрен гражданский иск жительницы столицы о возмещении морального вреда. В иске женщина указала, что «19 мая 2022 года ответчик, находясь в автобусе, оскорбительно приставал к несовершеннолетней».

Как сообщалось ранее, в отношении молодого мужчины возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство» (ч.1 ст.434 КоАП), и вступившим в законную силу постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям он был признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток.

«Вследствие противоправных действий ответчика несовершеннолетней причинены нравственные страдания. Рассмотрев иск, суд требование матери девочки удовлетворил в полном объеме, взыскав с ответчика в счет возмещения морального вреда 1 000 000 тенге.

Решение не вступило в законную силу», - говорится в решении Сарыаркинского районного суда.


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