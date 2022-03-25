Миллион тенге выиграл силач на турнире в Караганде
Соревнования хотели провести в Центральном парке культуры и отдыха под открытым небом. Но из-за погоды пришлось перенести в спорткомплекс «Жастар».
В турнире по қазақ күресі приняли участие 36 борцов-любителей из всего региона. Первое место и главный приз – миллион тенге – завоевал 25-летний силач Темирлан Кушенов.
Уроженец села Карабулак Каркаралинского района сейчас живёт в Караганде. Борьбой увлёкся в детстве и занимается больше 10 лет.
«Готовился к турниру, но не ожидал победного результата. Соперники были серьёзные, достойные. Благодарен своему тренеру Сергею Куценко, который научил меня бороться», – поделился Темирлан Кушенов.
Второе и третье места заняли спортсмены-любители из Бухар-Жырауского района Нариман Касенов и Серикбек Гулболат. Серебряному и бронзовому призёрам достались призы в полмиллиона и 300 тысяч тенге.
В спорткомплексе также прошли массовые соревнования по армрестлингу, поднятию гири, тоғызкумалаку, асық ату, бес асык, перетягиванию каната и приседанию с бараном. Все желающие смогли показать своё мастерство и силу.