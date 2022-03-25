Миллион тенге выиграл силач на турнире в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в честь празднования Наурыза состоялись соревнования по восьми национальным видам спорта. Гвоздём турнира стало состязание по қазақ күресі на призы акима города. Победитель получил денежную награду – один миллион тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования хотели провести в Центральном парке культуры и отдыха под открытым небом. Но из-за погоды пришлось перенести в спорткомплекс «Жастар».

В турнире по қазақ күресі приняли участие 36 борцов-любителей из всего региона. Первое место и главный приз – миллион тенге – завоевал 25-летний силач Темирлан Кушенов.

Уроженец села Карабулак Каркаралинского района сейчас живёт в Караганде. Борьбой увлёкся в детстве и занимается больше 10 лет.

«Готовился к турниру, но не ожидал победного результата. Соперники были серьёзные, достойные. Благодарен своему тренеру Сергею Куценко, который научил меня бороться», – поделился Темирлан Кушенов.

Второе и третье места заняли спортсмены-любители из Бухар-Жырауского района Нариман Касенов и Серикбек Гулболат. Серебряному и бронзовому призёрам достались призы в полмиллиона и 300 тысяч тенге.

В спорткомплексе также прошли массовые соревнования по армрестлингу, поднятию гири, тоғызкумалаку, асық ату, бес асык, перетягиванию каната и приседанию с бараном. Все желающие смогли показать своё мастерство и силу.