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Миллион тенге украл у знакомого житель Байконура
27 Июля 2021 23:23
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БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Полицейскими задержан подозреваемый в краже одного миллиона тенге у знакомого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В Представительство МВД РК в Байконуре обратился с заявлением местный житель. В заявлении он указал, что неизвестный, воспользовавшись открытой дверью его дома, украл из кармана куртки, висевшей в прихожей, один миллион тенге.
В результате проведенных оперативно-розыскных работ подозреваемый задержан. Им оказался его знакомый, 33-летний житель города. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данному факту проводится досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 188 УК РК «Кража». Обстоятельства происшествия выясняются.
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