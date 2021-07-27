Миллион тенге украл у знакомого житель Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Полицейскими задержан подозреваемый в краже одного миллиона тенге у знакомого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Представительство МВД РК в Байконуре обратился с заявлением местный житель. В заявлении он указал, что неизвестный, воспользовавшись открытой дверью его дома, украл из кармана куртки, висевшей в прихожей, один миллион тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных работ подозреваемый задержан. Им оказался его знакомый, 33-летний житель города. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту проводится досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 188 УК РК «Кража». Обстоятельства происшествия выясняются.