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Миллион тенге украл сторож из кабинета начальника в СКО
2 Декабря 2021 16:15
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение нескольких часов раскрыли крупную кражу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы департамента полиции, в Тайыншинском районе из кабинета владельца магазина исчезло более миллиона тенге. По камерам видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, работающий в магазине сторожем. По адресу прописки его не оказалось.
Нашли сторожа в одной из гостиниц Петропавловска. Часть денег мужчина успел потратить на спиртное и другие покупки.
Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража».
С начала года в области был объявлен в розыск 31 преступник, из которых установлены 22.
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