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    10:35, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Миллион тенге разыграют среди вакцинированных в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Торговый центр в Атырау проведет розыгрыш 1 млн тенге среди вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Администрация торгово-развлекательного центра «Baizaar» решила провести розыгрыш одного млн тенге среди тех, кто привился. Розыгрыш пройдет с 1 июля по 1 сентября.

    Для участия в розыгрыше необходимо вакцинироваться в прививочном пункте ТРЦ. После этого вторую часть купона, заполненного участником, поместят в лототрон.

    «В розыгрыше смогут принять участие только те жители, которые вакцинировались в этом торговом центре. Обладателя одного млн тенге определят 1 сентября в прямом эфире на странице в Instagram @baizaar_mall», - отметили в администрации торгового центра.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация
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