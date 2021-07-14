Миллион тенге разыграют среди вакцинированных в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Торговый центр в Атырау проведет розыгрыш 1 млн тенге среди вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Администрация торгово-развлекательного центра «Baizaar» решила провести розыгрыш одного млн тенге среди тех, кто привился. Розыгрыш пройдет с 1 июля по 1 сентября.

Для участия в розыгрыше необходимо вакцинироваться в прививочном пункте ТРЦ. После этого вторую часть купона, заполненного участником, поместят в лототрон.

«В розыгрыше смогут принять участие только те жители, которые вакцинировались в этом торговом центре. Обладателя одного млн тенге определят 1 сентября в прямом эфире на странице в Instagram @baizaar_mall», - отметили в администрации торгового центра.