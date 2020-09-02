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Миллион тенге получил мошенник за обещание трудоустроить в КТЖ в Актобе
2 Сентября 2020 20:12
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе мошенник заполучил 1 млн тенге за обещание трудоустроить в АО «НК «КТЖ», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.
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Житель Мугалжарского района, находясь в Актобе, обманным путем заполучил у 34-летнего актюбинца деньги за обещание трудоустроить в нацкомпанию «Казахстан темир жолы». За это доверчивый актюбинец передал ему 1 млн тенге.
Подозреваемый задержан полицейскими и водворен в изолятор временного содержания города Актобе. По факту начато досудебное расследование по статье «мошенничество».
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