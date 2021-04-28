ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Миллион тенге похитила медсестра из сейфа в больнице в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 апреля в отдел полиции Целиноградского района поступило заявление от 26-летней жительницы села Акмол – неизвестный в период 7 по 26 апреля путем подбора ключей незаконно проник в частное медицинское помещение и тайно похитил из сейфа 1 млн тенге.

Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что заявительница сама взяла данные деньги. Она растратила их в течение двух месяцев и ушла на больничный. А после возвращения на работу решила скрыть свою растрату и ложно заявила в полицию, что дверь сейфа открыта и оттуда тайно похитили миллион тенге.

Свою вину женщина признала. На данный момент в отношении подозреваемой начато досудебное расследование по статье 419 УК РК «Заведомо ложный донос».