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    01:01, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Миллион тенге похитила медсестра из сейфа в больнице в Акмолинской области

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    ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Миллион тенге похитила медсестра из сейфа в больнице в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 апреля в отдел полиции Целиноградского района поступило заявление от 26-летней жительницы села Акмол – неизвестный в период 7 по 26 апреля путем подбора ключей незаконно проник в частное медицинское помещение и тайно похитил из сейфа 1 млн тенге.

    Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что заявительница сама взяла данные деньги. Она растратила их в течение двух месяцев и ушла на больничный. А после возвращения на работу решила скрыть свою растрату и ложно заявила в полицию, что дверь сейфа открыта и оттуда тайно похитили миллион тенге.

    Свою вину женщина признала. На данный момент в отношении подозреваемой начато досудебное расследование по статье 419 УК РК «Заведомо ложный донос».

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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