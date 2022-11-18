Миллион тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау

18 Ноября 2022, 14:05

18 Ноября 2022, 14:05

Миллион тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Миллион тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Старогородской отдел полиции управления полиции города Темиртау Карагандинской области поступило заявление 42-летнего жителя города. Он сообщил, что неизвестный похитил из квартиры 1 млн тенге. Во время осмотра места происшествия полицейские не обнаружили следов взлома ни на входной двери, ни на окнах. При этом прояснилась одна деталь – квартира принадлежала матери заявителя, которая являлась инвалидом и практически не выходила на улицу. Для ухода за ней и уборки жилплощади мужчина нанял домработницу. Она знала, в каком месте больная держит свои сбережения. При этом сам заявитель был уверен в добропорядочности домработницы. Но полицейские не исключили версию, что она может быть причастна к краже денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции подозреваемую – 27-летнюю женщину, которая дала признательные показания. Она пояснила, что знала, в каком месте владелица квартиры держит свои сбережения, и не устояла перед искушением. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

