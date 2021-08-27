Миллион тенге похитил мужчина из барсетки жителя Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Мужчина похитил 1 млн тенге из барсетки жителя Балхаша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 августа в отдел полиции города Балхаша Карагандинской области обратился 42-летний житель города. Он сообщил, что неизвестный похитил из барсетки 1 млн тенге.

Выяснилось, потерпевший по делам зашел в квартиру своего знакомого. Затем друзья вышли на улицу, и при этом хозяин жилплощади забыл закрыть на замок входную дверь. Оплошностью воспользовался неизвестный. Он проник в квартиру и забрал из барсетки 1 млн тенге.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».

26 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что большую часть похищенных средств успел потратить. Полицейские изъяли оставшуюся сумму – 200 тысяч тенге.

Ведется расследование.