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вчера 22:30
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вчера 19:14
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вчера 17:51
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вчера 14:30
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Миллион тенге перечислили мошенникам две пенсионерки в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские предупреждают жителей Северо-Казахстанской области о телефонных мошенничествах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в октябре на уловки злоумышленников попались четыре североказахстанца.
«37-летнему жителю села Благовещенки Жамбылского района позвонил неизвестный мужчина, представился начальником подразделения по борьбе с наркобизнесом. Незнакомец сообщил, что якобы его сын задержан за наркотики. Чтобы закрыть уголовное дело, нужно почти два миллиона тенге. Растерянный мужчина сообщил звонившему, что у него в наличии только 100 тысяч тенге. Сумма вполне устроила злоумышленника. Деньги мужчина перечислил на мобильный телефон и только потом позвонил сыну», - рассказали в пресс-службе.
По такой же схеме мошенник обманул еще одну жительницу этого же села. Женщина запаниковала и через терминал перевела 400 тысяч тенге. На такие же обманные махинации попались две пенсионерки. 72-летняя жительница Петропавловска перечислила мошенникам 600 тысяч тенге, в Тайыншинском районе - 400 тысяч тенге.
«Эта давно известный механизм, используемый телефонными мошенниками. Профилактика помогла значительно сократить их количество. Мошенники используют разные истории, представляясь сотрудниками полиции. Могут сообщить, что ваш близкий попал в ДТП, задержан за наркотики. Они используют эффект внезапности, говорят правдоподобно, уверенно, рассчитывая на чувства растерянности и страха людей», - рассказал начальник управления криминальной полиции Петр Климов.
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