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    13:58, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Миллион тенге отдал мошенникам пенсионер в Шымкенте

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Скопленные на похороны деньги отдал аферистам 95-летний житель Шымкента, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Пенсионеру позвонил незнакомец и сообщил, что его родственница попала в дорожно-транспортное происшествие, поэтому женщине требуется дорогостоящая операция. Поверив мошеннику, мужчина дождался подосланного ему курьера и передал средства.

    С помощью камер видеонаблюдения оперативникам удалось установить личность мошенника. Им оказался 30-летний менеджер по продажам одной из торговых точек, который нашел «дополнительный заработок» в интернете.

    Также установлена причастность мужчины к другим аналогичным фактам. Выяснилось, что таким же путем он забрал крупные суммы денег еще у двух граждан преклонного возраста. По факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Устанавливаются и другие причастные к преступлениям лица.

    «Действуя по указаниям переписчика, он забирал наличные с адресов и переводил их на определенные банковские счета. За работу курьера получал до 100 тысяч тенге», – рассказал следователь Аль-Фарабийского РУП Абылайхан Молдабек.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью МВД РК Шымкент Закон и право Правоохранительные органы
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