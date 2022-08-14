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Миллион тенге морального ущерба выплатит житель Актобе за наезд на пешехода
14 Августа 2022 19:43

Миллион тенге морального ущерба выплатит житель Актобе за наезд на пешехода

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Он также обязан выплатить пострадавшему сумму утраченного заработка в 200 тыс. тенге и расходы по уплате помощи представителя в 120 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

По информации пресс-службы суда Актюбинской области, в ноябре 2021 года мужчина сбил пешехода. Пострадавшая получила двойную травму: закрытые переломы правой кости таза, закрытые переломы со смещением с обеих сторон черепа, комплекс травм в виде сотрясения мозга правой стороны головы.

«Истец пояснила в суде, что в связи с происшествием неоднократно проходила стационарное лечение, находилась в листе нетрудоспособности и утратила заработок, поэтому просила суд взыскать утраченный заработок за 2,5 месяца в сумме 200 тыс. тенге, компенсацию морального вреда в сумме 1 млн тенге и судебные расходы», - пояснили в областном суде.

Суд установил, что постановлением департамента полиции Актюбинской области в декабре 2021 года досудебное уголовное преследование в отношении ответчика прекращено в связи с применением акта амнистии. Ответчик пояснил, что уже добровольно выплатил истцу 80 тыс. тенге за утраченный заработок, 20 тыс. тенге в счет морального вреда и 146 тыс. тенге за лечение в больнице, поэтому просил суд отказать в иске.

Исследовав все обстоятельства, судом иск удовлетворен полностью. В пользу истца взыскана сумма утраченного заработка 200 тыс. тенге, компенсация морального вреда на сумму 1 млн тенге, расходы по уплате помощи представителя в сумме 120 тыс. тенге и расходы по уплате госпошлины - 3 532 тенге. Апелляция оставила решение суда в силе.

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