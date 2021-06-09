АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Один миллион тенге клиентов потратил на ставки менеджер банка в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В начале мая в полицию обратилось несколько граждан с заявлением о том, что с их счетов в одном из финансовых учреждений пропала часть денежных средств. Сотрудники полиции в ходе проведения следственных действий задержали 21-летнего оператора финансового учреждения, который на протяжении трех месяцев со счетов четырех вкладчиков снимал наличные. Для того, чтобы клиенты не заметили пропажу денег, злоумышленник снимал деньги небольшими частями по 30 тысяч тенге. В общей сложности подозреваемый снял со счетов потерпевших 1 млн 300 тысяч тенге. Похищенные деньги молодой человек потратил на ставках в букмекерских конторах. По всем фактам проводится досудебное расследование по ст.188 ч.3 УК РК «Кража».



