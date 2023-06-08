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Миллион тенге хотел получить за гашиш житель Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
8 Июня 2023, 21:40
Миллион тенге хотел получить за гашиш житель Жамбылской области Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Крупную партию наркотического вещества изъяли сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области. Миллион тенге планировал выручить за этот «товар» житель региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Шуском районе по подозрению в хранении наркотических веществ в особо крупном размере задержан 47-летний местный житель.

Оперативные мероприятия проведены в рамках ОПМ «Карасора-2023» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК и подразделением специального назначения «Беркут».

Подозреваемый ранее закопал наркотическое вещество, и был задержан, когда вез пакет к себе домой. В ходе личного обыска задержанного был обнаружен пакет с наркотическим веществом, общий вес которого составляет 3 кг 800 граммов. Экспертиза показала, что это гашиш.

Задержанный сознался, что планировал продать «товар» на «черном рынке» на сумму 1 миллион тенге. Мужчина несколько раз судим за аналогичные наркопреступления, уточнили в пресс-службе ведомства.

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«Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Шуского района. По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7- лет», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

В Казахстане проходит месячник по противодействию наркомании и наркобизнесу. Главная задача мероприятий - объединить общество и реализовать комплекс антинаркотических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, повышение наркологической грамотности населения и осознание значимости участия в превентивной работе для сохранения здоровья детей, подростков и молодежи.

По информации ведомства, за 4 месяца 2023 года выявлено 193 наркоправонарушения, в том числе 76 преступлений и 117 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято более 528 кг наркотических средств. Проведено 250 профилактических мероприятий в учебных заведениях с охватом более 3 тысяч студентов.

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Площади произрастания конопли определяются цифрой в 138 тысяч га. Более всего зарослей конопли находится на территории Меркенского района - 85 700 га, затем идут Шуский - 24 400 га, Рыскуловский - 12 500 га, Байзакский - 12 200 га, Кордайский – 2 000 га, Мойынкумский – 1 000 га и Жамбылский район – 500 га.

Ежегодно в Казахстане проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Основной акцент при этом делается на Жамбылскую область. Эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит наркопреступлениям как в жамбылском регионе, так и по всей республике.


Жамбылская область   МВД РК  
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