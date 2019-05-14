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Миллион личинок рипуса выпустили в Усть-Каменогорское водохранилище

14 Мая 2019 12:19 116
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Миллион личинок рипуса выпустили в Усть-Каменогорское водохранилище

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Один миллион штук личинок рипуса выпустили в Усть-Каменогорское водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление природных ресурсов ВКО.

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«10 мая было проведено зарыбление в Усть-Каменогорском водохранилище личинками рипуса в количестве 1 млн штук ТОО «Шыгыс Универсал.  Зарыбление рыбохозяйственных водоемов осуществляется в рамках плана развития рыбного хозяйства ежегодно», - отметили в управлении природных ресурсов ВКО.

По итогам 2018 года в рыбохозяйственные водоемы ВКО были выпущены 11,6 млн штук молоди рыб с учетом по ущербам, нанесенным рыбным ресурсам в ходе деятельности организаций. Из них: карповые - 6,6 млн шт и сиговые - 5 млн шт.

 

 

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Ключевые слова: Экология, Акимат, Восточно-Казахстанская область,
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