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Миллион долларов на борьбу с коронавирусом выделит  группа компаний «Верный Капитал»

20 Марта 2020 16:15
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Миллион долларов на борьбу с коронавирусом выделит  группа компаний «Верный Капитал»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C целью поддержания комплекса мер, предпринимаемых Президентом и Правительством Казахстана для стабилизации экономической и социальной ситуации в стране в условиях глобальной пандемии коронавируса, группа компаний «Верный Капитал» сообщила о решении выделить сумму в размере 1 миллион долларов США в республиканский фонд противодействия коронавирусу после обращения Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева к нации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Сегодня в мире нет ни одного человека, которого бы не коснулась угроза распространения коронавирусной инфекции и меры, предпринимаемые правительствами с целью остановить глобальную пандемию. Это очень непростое время и нам надо пережить его вместе, помогая и поддерживая. Я принял решение перечислить 1 миллион долларов в республиканский фонд помощи казахстанцам. Я также подтверждаю приверженность группы компаний принципам социально-ответственного ведения бизнеса при любых условиях», - отметил Булат Утемуратов.

Ранее фонд Булата Утемуратова выделил 200 млн тенге на меры по борьбе с коронавирусом в городах Нур-Султан и Алматы. На эти деньги фонд закупает наборы экспресс-тестов для определения наличия в организме вируса COVID19 и совместно с Министерством и управлениями здравоохранения организует мобильные пункты проведения анализа.


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Ключевые слова: Общество, Коронавирус в РК,
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