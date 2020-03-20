Миллион долларов на борьбу с коронавирусом выделит группа компаний «Верный Капитал»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C целью поддержания комплекса мер, предпринимаемых Президентом и Правительством Казахстана для стабилизации экономической и социальной ситуации в стране в условиях глобальной пандемии коронавируса, группа компаний «Верный Капитал» сообщила о решении выделить сумму в размере 1 миллион долларов США в республиканский фонд противодействия коронавирусу после обращения Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева к нации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Сегодня в мире нет ни одного человека, которого бы не коснулась угроза распространения коронавирусной инфекции и меры, предпринимаемые правительствами с целью остановить глобальную пандемию. Это очень непростое время и нам надо пережить его вместе, помогая и поддерживая. Я принял решение перечислить 1 миллион долларов в республиканский фонд помощи казахстанцам. Я также подтверждаю приверженность группы компаний принципам социально-ответственного ведения бизнеса при любых условиях», - отметил Булат Утемуратов.
Ранее фонд Булата Утемуратова выделил 200 млн тенге на меры по борьбе с коронавирусом в городах Нур-Султан и Алматы. На эти деньги фонд закупает наборы экспресс-тестов для определения наличия в организме вируса COVID19 и совместно с Министерством и управлениями здравоохранения организует мобильные пункты проведения анализа.
- Обращение акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева к жителям региона
- Из-за коронавируса сократилось посещение детьми детских садов в СКО
- Айдос Укибай: Цель обращения Елбасы – консолидация общества
- Бесплатными будут парковки в Нур-Султане и Алматы во время режима ЧП
- В Казахстане разрабатывают вакцину против коронавируса COVID19
- Имитировавший самоубийство из-за короновируса задержан в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана