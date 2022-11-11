Миллиарды в развитие регионов: социальная ответственность «Казахмыса»

Инфраструктура, образование и здравоохранение, безопасность, поддержка нуждающихся, туризм, культура и спорт – эти вопросы актуальны в любом уголке Казахстана. Область Ұлытау и Карагандинская область – не исключение. Разница лишь в том, что в развитии этих регионов активно участвует социально-ответственный бизнес, чей вклад выходит за рамки «обязательного» минимума для галочки. Речь о холдинге «Казахмыс» и о том, как компания меняет жизни людей в городах присутствия.

Квартирный вопрос

Айдос Бекжигитов - грузчик Южно-Жезказганского рудника, трудится в компании больше 25 лет. Он - многодетный отец, который вместе с супругой воспитывает 10 детей. Большая и дружная семья, стабильная работа, возможность планировать будущее - по словам мужчины, в его жизни все всегда складывалось, как надо. Для полного счастья не хватало только собственного жилья. Но работодатель не оставил этот вопрос без внимания.

«Я был в списке многодетных рабочих шахты. Четверо детей учатся в школе, двое уже в колледже. Нам приходилось арендовать жилье, но, в 2019-ом году мне позвонили от «Казахмыса», сверили документы и через 3-4 месяца холдинг подарил нам квартиру. Также мы получаем от компании адресную соцпомощь и подарки на праздники», - рассказал мужчина.

Программы по улучшению качества жизни сотрудников – важное направление социальной политики компании. Так, к примеру, за 3 года «Казахмыс» обеспечил жильем 186 семей многодетных работников, подарив им 4-комнатные квартиры с мебелью и техникой на общую сумму 3,8 млрд тенге.

«С начала этого года мы запустили новую программу приобретения и передачи жилья работникам. В основном это касается сотрудников, имеющих на воспитании детей с особыми потребностями. В 2022 году в День защиты детей «Казахмыс» подарил ключи от квартир 35 таким семьям. До конца года счастливыми новоселами станут еще 53 семьи», - отметил генеральный директор ТОО «Kazakhmys Smelting» Нурахмет Нуриев.

В 2022 году на решение «квартирного вопроса» работников из категории социально-уязвимых, компания выделяет 2,7 млрд тенге.

С заботой о каждом

Электромонтер Жезказганской обогатительной фабрики Иван Класин не может сдержать слез, когда вспоминает, через что пришлось пройти его маленькой дочке, и как все могло бы сложиться без поддержки «Казахмыса». София – третий ребенок в семье Ивана. Малышка родилась с пороком развития позвоночника и могла провести всю жизнь в инвалидной коляске.

«Осложнение вызвано таким диагнозом, как фиксация спинного мозга, из-за чего ноги постепенно начинают терять свою функциональность. Требовалась дорогостоящая операция, которая бы остановила это прогрессирующее заболевание. Мы объявили сбор в соцсетях и обратились за помощью к работодателю. Компания тут же откликнулась и даже выделила средства на несколько операций», - делится благодарный работник.

Он далеко не единственный, кто ощущает на себе заботу «Казахмыса». В компании ежеквартально мониторят социально-экономический портрет работников, собирают от них обратную связь и вовлекают профсоюзные организации. Эти меры позволяют дополнять и улучшать действующие социальные программы, а также создавать новые соцпроекты. К примеру, здесь действует система АСП. В прошлом году ежеквартальные выплаты получили 1 000 семей, еще около 1000 - единовременные выплаты. Помимо этого, комплекс мер социальной поддержки включает в себя рост зарплат на ежегодной основе, создание условий для поддержания ЗОЖ, бесплатная реабилитация детей-инвалидов сотрудников и другие меры финансовой поддержки.

Вклад в благополучие регионов

За 2021 год «Казахмыс» выделил 12,2 млрд тенге на социальную поддержку регионов присутствия. В этом году сумма инвестиций выросла почти втрое - 35 млрд тенге будут направлены на развитие новой области Ұлытау. Недавно руководство компании подписало соответствующий меморандум с акиматом региона. На эти деньги планируется реализовать 22 проекта в Жезказгане, Сатпаеве и Улытауском районе.

«Много вопросов с теплом, с коммунальными службами. Мы будем все это потихоньку выправлять и решать. Будет развитие нашей спортивной программы и сферы образования. Впереди у нас много работы. К тому же, инвестиции будут направлены на пополнение запасов и развитие производств», - поделился планами Председатель Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» Эдуард Огай.

Холдинг планирует построить ФОК, музыкально-драматический театр и детский сад в Жезказгане, завершить там строительство объектов «долгостроя» и благоустроить местную набережную. В Сатпаеве же появятся новые поликлиника и травмпункт. В Улытауском районе компания возведет площадь госсимволов и откроет государственный технический университет. За счет средств холдинга будет приобретено 2 здания для строительства Центров дневного пребывания для детей с особыми потребностями.

«Кроме того, компания осуществит благоустройство туристических объектов: это родники «Кумис булак» и «Тасбулак», а также благоустройство лестницы на гору Аулиетау в Улытауском районе. Учитывая особенную экосистему района, при реализации данных проектов будут использовать современные экологичные материалы. В ходе встречи с акимом области Ұлытау Бериком Абдыгалиулы мы также подтвердили намерение участвовать в создании нового университета в городе Жезказган. На данном этапе рассматривается коллаборация с ведущими университетами Канады и США», - проинформировал Нурахмет Нуриев.

Участие в социально-экономическом развитии регионов компания начала не сегодня – это системная работа, которая ведется уже много лет.

«Мы осознаем основные проблемы региона, в этой связи экспертами по направлениям разработаны и реализуется ряд программ, направленные на восполнение базовых потребностей региона и его жителей. Цель данных программ — это обеспечение населения качественной питьевой водой, решение жилищных вопросов социально-уязвимых слоев населения, повышение качества начального и среднего образования, программы по повышению качества здравоохранения в регионе, общественной безопасности и стабилизации рынка продуктов питания», - отметил глава ТОО «Kazakhmys Smelting».

Как недавно заявил Глава государства, казахстанцам нужен эффективный и социально-ответственный бизнес. Может быть, для кого-то период серьезной социальной ответственности и начинается сегодня, но, похоже, для «Казахмыса» - это явление привычное. Остается только продолжать в том же духе.