Миллиарды тенге тратят на водоснабжение сел в СКО
На заседании акимата обсуждали реализацию программы «Нұрлы жер». Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов сообщил, что в этом году на развитие системы водоснабжения области выделили 11,4 млрд тенге. В том числе по программе «Нұрлы жер» - 5,5 млрд тенге на реализацию 13 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и реализации двух проектов водоотведения.
«За два года по области отремонтировали 500 км разводящих сетей. В этом году ремонтом охвачено 174 км, в том числе в рамках программы 46,2 км сетей водоснабжения и 4,1 км сетей водоотведения. До конца года централизованным водоснабжением будут обеспечены 10 сел с населением 3,4 тысячи человек, в том числе по программе «Нұрлы Жер» 6 сел с численностью населения 2,3 тысячи человек», - сказал Б. Ильясов.
Доступ сельского населения к качественной питьевой воде к концу года, по заверениям местных властей, составит 83,5%.
«На 2022 год в профильное министерство по программе «Нұрлы жер» заявлено 16 проектов по водоснабжению на общую сумму 5,6 млрд тенге. Доступ сельского населения к качественной питьевой воде в следующем году достигнет 84%. Дополнительно разрабатываются 19 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в 26 сельских населённых пунктах», - сообщил Б. Ильясов.
Аким области Кумар Аксакалов добавил, что за пять лет разными работами по водоснабжению охватили 200 сел, в которых проживают более 160 тысяч человек.
«До конца года в 49 селах улучшится водоснабжение. Доступ к центральному водоснабжению сейчас 82%. 3,5 тысячи семей подвели воду в дом. Запустили Пресновский групповой водопровод. До 2026 года 139 сел с населением около 65 тысяч человек будут охвачены ремонтными работами. До 100% будет доведен показатель обеспеченности централизованным водоснабжением в сельской местности», - сказал К.Аксакалов.