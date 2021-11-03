Миллиарды тенге тратят на водоснабжение сел в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за пять лет потратили на водоснабжение 19,5 млрд тенге. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата обсуждали реализацию программы «Нұрлы жер». Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов сообщил, что в этом году на развитие системы водоснабжения области выделили 11,4 млрд тенге. В том числе по программе «Нұрлы жер» - 5,5 млрд тенге на реализацию 13 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и реализации двух проектов водоотведения.

«За два года по области отремонтировали 500 км разводящих сетей. В этом году ремонтом охвачено 174 км, в том числе в рамках программы 46,2 км сетей водоснабжения и 4,1 км сетей водоотведения. До конца года централизованным водоснабжением будут обеспечены 10 сел с населением 3,4 тысячи человек, в том числе по программе «Нұрлы Жер» 6 сел с численностью населения 2,3 тысячи человек», - сказал Б. Ильясов.

Доступ сельского населения к качественной питьевой воде к концу года, по заверениям местных властей, составит 83,5%.

«На 2022 год в профильное министерство по программе «Нұрлы жер» заявлено 16 проектов по водоснабжению на общую сумму 5,6 млрд тенге. Доступ сельского населения к качественной питьевой воде в следующем году достигнет 84%. Дополнительно разрабатываются 19 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в 26 сельских населённых пунктах», - сообщил Б. Ильясов.

Аким области Кумар Аксакалов добавил, что за пять лет разными работами по водоснабжению охватили 200 сел, в которых проживают более 160 тысяч человек.

«До конца года в 49 селах улучшится водоснабжение. Доступ к центральному водоснабжению сейчас 82%. 3,5 тысячи семей подвели воду в дом. Запустили Пресновский групповой водопровод. До 2026 года 139 сел с населением около 65 тысяч человек будут охвачены ремонтными работами. До 100% будет доведен показатель обеспеченности централизованным водоснабжением в сельской местности», - сказал К.Аксакалов.